NIA action in WB over terror case: বাংলাদেশ থেকে ঢুকেছিল ভারতে! আল-কায়দা মামলায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৫ রাজ্যে অ্যাকশনে NIA

গুজরাটের আল-কায়দা মামলায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যে তল্লাশি চালাল এনআইএ। বুধবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, একইসঙ্গে একাধিক সন্দেহভাজন এবং তাদের সহযোগীদের সঙ্গে যোগসূত্র থাকা পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, হরিয়ানা এবং গুজরাটের ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস এবং একগুচ্ছ নথি। সেগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার পাঠানো হয়েছে বলে এনআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ঢুকেছিল ভারতে
আর যে মামলার প্রেক্ষিতে সেই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে, তা আদতে ২০২৩ সালের জুনে দায়ের করেছিল এনআইএ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ভুয়ো নথি ব্যবহার করে বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছিল মহম্মদ সজীব মিঁয়া, মুন্না খালিদ আনসারি ওরফে মুন্না খান, আজারুল ইসলাম ওরফে জাহাঙ্গির ওরফে আকাশ খান এবং আবদুল লতিফ ওরফে মোমিনুল ইসলাম।
'মুসলিম যুবক-যুবতীদের মগজধোলাই করত'
ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, চারজনের সঙ্গেই জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দার যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশে যারা আল-কায়দার হয়ে কাজ করে, তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং সেই অর্থ পাঠানোর কাজে যুক্ত ছিল। সেইসঙ্গে সক্রিয়ভাবে মুসলিম যুবক-যুবতীদের মগজধোলাইয়ের কাজেও যুক্ত ছিল বলে এএনআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালের ১০ নভেম্বর আমদাবাদের এনআইএ আদালতে চার্জশিটও পেশ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ওই জঙ্গি সংগঠনের নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন সূত্র, আর্থিক মাধ্যমের মতো বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এনআইএ।
দিল্লি বিস্ফোরণ ও ৩ আইসিস জঙ্গি গ্রেফতারির আবহেই অভিযান
আর যে সময় এনআইএ তল্লাশি অভিযানের বিষয়টি জানিয়েছে, তখন দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে জোরদার তদন্ত চলছে। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে জঙ্গি হামলার আগেই আইসিসের তিন সন্ত্রাসবাদীকে (আজাদ সুলেমান শেখ, মহম্মদ সুহেল মহম্মদ সালেম এবং আহমেদ মহিউদ্দিন সইদ) গ্রেফতার করেছিল গুজরাটের সন্ত্রাস বিরোধী শাখা (এটিএস)।
এটিএসের ডিআইজি সুনীল জোশী জানান, ধৃতদের মধ্যে সইদ নামে যে চিকিৎসক আছে, সে বড়সড় জঙ্গি হামলা চালানোর জন্য রিচিন নামে জৈব বিষ তৈরি করছিল। সেজন্য শুরু করেছিল গবেষণা। জোগাড় করেছিল বিভিন্ন সামগ্রী এবং কাঁচামাল। প্রাথমিক রাসায়নিক প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছিল।
সেই রেশ ধরে আজ হায়দরাবাদে জঙ্গি ডাক্তারের বাড়িতে অভিযান চালায় গুজরাট এটিএস। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এটিএসের এক তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন যে সইদের বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ অজ্ঞাত রাসায়নিক এবং কাঁচামাল উদ্ধার করা হয়েছে। যা পাঠানো হয়েছে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য। সেইসঙ্গে উত্তরপ্রদেশে বাকি দুই ধৃত আইসিস জঙ্গির বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।
