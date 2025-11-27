Edit Profile
    শুধু ভূমিপুত্রদেরই দিতে হবে টোটোর রেজিস্ট্রেশন, পরিবহণ ভবন অভিযানে বাংলা পক্ষ

    ভিনরাজ্যের কাউকে দেওয়া যাবে না টোটোর রেজিস্ট্রেশন, পরিবহণ ভবন অভিযান করল বাংলা পক্ষ। বাংলা পক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছে, টোটো চালক হিসেবে বাঙালি তথা বাংলার ভূমিপুত্ররাই যেন পারমিট পান।

    Published on: Nov 27, 2025 11:53 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দফতর সম্প্রতি রাজ‍্য জুড়ে টোটো বা ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিগত এক দশকে বাংলার শহর থেকে মফঃস্বল বা গ্রামে গণপরিবহণের অন‍্যতম মাধ‍্যম হয়ে উঠেছে টোটো। বাংলা পক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বেলাগাম টোটোর সংখ‍্যাবৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রেই যানজট ও দুর্ঘটনার কারণ হচ্ছে। তাই টোটোর রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। কিন্তু টোটো চালক হিসেবে বাঙালি তথা বাংলার ভূমিপুত্ররাই যেন পারমিট পান, সেই দাবি তুলেছে বাংলা পক্ষ। যাঁরা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা নন (কমপক্ষে ১০ বছর বাংলায় নেই), তাঁদের বাংলায় টোটোর রেজিস্ট্রেশন দেওয়া যাবে না। বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে যে বাঙালিদের হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে, সেটা মাথায় রাখার বার্তা দিয়েছে বাংলা পক্ষ।

    ভিনরাজ্যের কাউকে দেওয়া যাবে না টোটোর রেজিস্ট্রেশন, পরিবহণ ভবন অভিযানে বাংলা পক্ষ।

    সেই আবহে টোটো রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়ে কসবায় পরিবহণ ভবন -২ এ পরিবহন অধিকর্তা (ডিরেক্টর) দীপঙ্কর মণ্ডলকে এই বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ‍্যায়, শীর্ষ পরিষদ সদস‍্য তথা সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদ‍স‍্য অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় ও সদ‍স‍্য মামুদ আলি মণ্ডল।

    গর্গ বলেন, ‘মহারাষ্ট্র, পুদুচেরি, দিল্লির মতো একাধিক রাজ‍্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে টোটো বা অটোর পারমিট পেতে সেই রাজ‍্যের ডোমিসাইল হতে হয়। অথচ বাংলায় টোটো রেজিস্ট্রেশনের আইনে কোথাও ডোমিসাইলের বিষয়টা উল্লেখ নেই। এক বৃহৎ সংখ‍্যক বাঙালি সহ ভূমিপুত্র টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, ভিন রাজ‍্যে আক্রান্ত হয়ে ফিরে আসা বাঙালির একটা বড় অংশ টোটো চালকের পেশা বেছে নিয়েছেন। অথচ বড় শহর এবং শিল্পাঞ্চল গুলোয় ভিনরাজ‍্য থেকে আসা বহিরাগত টোটো চালকের সংখ‍্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই বহিরাগত চালকদের কারণে বাঙালি টোটো চালকরা সঠিকভাবে টোটো নামাতেও পারেন না রাস্তায়। নানা জায়গায় বহিরাগতদের হাতে আক্রান্ত হন বাঙালি টোটো চালকরা। বাংলা পক্ষ এই পরিস্থিতির বদল চায়। আমাদের স্পষ্ট দাবি বাংলার ভূমিপুত্র ছাড়া কাউকেই টোটোর অনুমোদন দেওয়া যাবে না।’

    আর বৈঠকের বিষয়ে কৌশিক বলেন, 'সদর্থক আলোচনা হয়েছে। পরিবহণ অধিকর্তা আমাদের সকল দাবিই উচ্চস্তরে পৌঁছে দেবেন বলে জানিয়েছেন। বাংলায় টোটো চালাতে গেলে স্থানীয় এসডিও অফিস থেকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে এবং পরিবহণ দফতরকে তা যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে বলে আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছি। কোনও বহিরাগতকে টোটোর লাইসেন্স দেওয়া মানব না। বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

