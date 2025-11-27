WB SSC case hearing update: 'পরীক্ষার কী হবে, তা কেউ জানে না', SSC-র নয়া নিয়োগ মামলায় বড় মন্তব্য হাইকোর্টের

এসএসসির নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা হাইকোর্টে ফেরানোর পরে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন এক আইনজীবী। তিনি সওয়াল করেন যে দ্রুত নথি যাচাই করা হবে। তাই শুক্রবার থেকেই এসএসসি সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার একসঙ্গে শুনানির আর্জি জানান ওই আইনজীবী। তার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, দ্বিতীয় এসএলএসটি পরীক্ষা কী হবে, সেটাই কেউ জানেন না। সেখানে আইনজীবী নথি যাচাই বা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি সিনহা।
নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগের কী অবস্থা?
এমনিতে আপাতত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন বা নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে একাধিক বিষয়ের প্রার্থীদের নথি যাচাই হয়ে গিয়েছে। ডাকা হয়েছে ইন্টারভিউয়ের জন্যও। আর নবম-দশম শ্রেণির ফলপ্রকাশ হয়ে গিয়েছে। যে প্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে, তাঁদের নামের তালিকাও শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে বলে সূত্রের খবর।
সুপ্রিম কোর্ট কী বলেছে বুধবার?
তারইমধ্যে বুধবার সুপ্রিম কোর্ট এবং বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট যে মন্তব্য করল, তাতে এসএসসির নয়া নিয়োগ পরীক্ষার বৈধতা নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল, ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের সময় বলা হয়েছিল যে দাগি অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হননি, এমন প্রার্থীদের নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হোক। তাতে ফ্রেশার্সদের কথা বলা হয়নি। এসএসসি নিজেই পুরনো এবং নতুন প্রার্থীদের একসঙ্গে পরীক্ষা নিয়েছে।
সেইসঙ্গে শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে একজনও দাগি অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া যাবে না। দিনকয়েক আগে একই কথা বলেছিল হাইকোর্ট। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে কারও নাম যদি দাগি অযোগ্যদের তালিকায় থাকে, তাহলে তিনি বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী হলেও নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। আর বুধবার সুপ্রিম কোর্টও প্রত্যেক দাগি অযোগ্য প্রার্থীকে বাদ দেওয়ার কথা বলল। তবে অভিজ্ঞতার জন্য যে প্রার্থীদের ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেটা বাতিল করতে কিনা, সে বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। বরং সেই বিষয়টির পাশাপাশি এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত।
