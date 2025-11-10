Kolkata air pollution update: রাস্তার ধুলোর কারণেই কলকাতায় সবথেকে বেশি দূষণ হয়, বাতাসে বিষ মেশাচ্ছে বাংলাদেশও

Kolkata air pollution update: রাস্তার ধুলোর কারণেই কলকাতায় সবথেকে বেশি দূষণ হয়, বাতাসে বিষ মেশাচ্ছে বাংলাদেশও
নয়া গবেষণায় উঠে এল যে রাস্তার ধুলোর কারণেই কলকাতায় সবথেকে বেশি দূষণ হয়। শুধু তাই নয়, কলকাতার বাতাসে বিষ মেশাচ্ছে বাংলাদেশও। নয়া পরিসংখ্যানে কী কী তথ্য উঠে এল? কলকাতায় গাড়ি বা কারখানার কারণে কত দূষণ হয়, তা দেখে নিন।
গাড়ি বা কারখানার ধোঁয়া নয়, বরং রাস্তার ধুলোর কারণেই সবথেকে দূষণ হয় কলকাতায়। এমনই তথ্য উঠে এল 'দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট'-র (টেরি) সমীক্ষায়। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালে সবথেকে বেশি দূষণ রাস্তায় ধুলোর কারণে। রাস্তার উপরে যে ধুলো থাকে, তা হাওয়া বা গাড়ি চলাচলের কারণে বায়ুতে মিশে যায়। আরও বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার (পিএম১০) ৩৫ শতাংশই আসে রাস্তার ধুলোর কারণে। আর অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার (পিএম ২.৫) ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশই হল রাস্তার ধুলো। বিশেষজ্ঞদের মতে, পিএম২.৫ এবং পিএম১০ হল সবথেকে মারাত্মক দূষণকারী পদার্থ। যা ফুসফুসে প্রবেশ করে যায়। আর মানবদেহে একাধিক সমস্যা তৈরি করে।
গাড়ি ও কারখানার ধোঁয়ার কারণে কতটা দূষণ হয়?
এমনিতে মনে করা হত যে কারখানা এবং গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ার কারণেই কলকাতায় সবথেকে বেশি দূষণ হয়। কিন্তু নয়া গবেষণায় সেই ধারণা পালটে গেল। ওই গবেষণায় যে তথ্য উঠে এসেছে, বছরভর সাধারণত ভাসমান ধূলিকণার ক্ষেত্রে গাড়ির ধোঁয়া থাকে ১০-১২ শতাংশ। আর অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার মধ্যে ১৫-১৮ শতাংশ আসে গাড়ির ধোঁয়ার কারণে। আর অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার ১৭ শতাংশ আসে কারখানার জন্য। আর পিএম১০-র ক্ষেত্রে সেটার মাত্রা হল ১৪-১৬ শতাংশ।
আবাসন থেকেও নির্গত ধোঁয়ার জেরে হয় দূষণ
ওই গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে যে শীতকালে আবাসন এলাকা থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মে যেখানে পিএম২.৫-র মধ্যে ছয় শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকে আবাসন এলাকা থেকে নির্গত ধোঁয়ার, সেটা শীতকালে একলপ্তে বেড়ে ১১ শতাংশ পৌঁছে যায়। আর গরমকালে পিএম২.৫-র ক্ষেত্রে নয় শতাংশ থাকে আবাসন এলাকা থেকে নির্গত ধোঁয়া। শীতকালে সেটা দ্বিগুণ হয়ে যায় বলে জানানো হয়েছে।
কলকাতার বাতাসে বিষ মেশাচ্ছে বাংলাদেশও
আবার কলকাতার বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরও ভূমিকা আছে বলে ওই গবেষণায় উঠে এসেছে। আন্তঃসীমান্ত দূষণও (একটি দেশে দূষক পদার্থের উৎপত্তি হয়, সীমান্ত পেরিয়ে অপর দেশে পরিবেশ বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে) কলকাতার ঘাড়ের উপরে চেপে বসেছে। যা মূলত বাংলাদেশের কারণে হয়। ওই গবেষণা অনুযায়ী, গ্রীষ্মে ১৩ শতাংশ অতি সূক্ষ্ম ভাসমান কণার নেপথ্যে আছে আন্তঃসীমান্ত দূষণ। আর শীতকালে থাকে দু'শতাংশের মতো।
