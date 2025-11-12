Edit Profile
    Partha on Arpita: অর্পিতাকে 'স্বীকৃতি' দিয়েও টাকার দায় ঠেললেন পার্থ, বললেন ‘আমি বুদ্ধবাবুর মতো…..’

    অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে বান্ধবীর স্বীকৃতি দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থ ‘সদর্পে’ ঘোষণা করেন যে অর্পিতা তাঁর বান্ধবী। সেটা স্বীকার করতে তাঁর কোনও দ্বিধা নেই। তবে তাঁর বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে যে প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পার্থ।

    Published on: Nov 12, 2025 5:34 PM IST
    By Ayan Das
    কারও দুটো বউ থাকতে পারে, আমার একটা বান্ধবী থাকতে পারে না? জেল থেকে বেরিয়েই অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে 'স্বীকৃতি' দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বাড়িতে ফেরার পরে সংবাদমাধ্যম এবিপি আনন্দের সাক্ষাৎকারে পার্থ ‘সদর্পে’ ঘোষণা করেন যে অর্পিতা তাঁর বান্ধবী। সেটা স্বীকার করতে তাঁর কোনও দ্বিধা নেই। তবে তাঁর বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে যে প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পার্থ। সেই বলটা ‘সদর্পে’ অর্পিতার কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমার থেকে তো (টাকা) পায়নি। আমার বাড়ি থেকে তো পায়নি। আমার বান্ধবীর কাছ থেকে পেয়েছে। বান্ধবী উত্তর দেবে। অর্পিতা আমার বান্ধবী। তাতে অসুবিধা কী আছে? আপনারা যদি শোভন-বৈশাখীকে (শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়) দেখাতে পারেন, তা দেখাবেন। আর এখানে জলে অনেককে খুঁজে পাবেন। সৌগতদাকে খুঁজে পাবেন। যাঁরা, যাঁরা আছেন.....। দিদিমণি তো খবর রাখেন না, তা নয়। সিরিয়াল দেখেন। সিনেমা আর্টিস্টদের খবর রাখেন। তাঁদের কটা বদল হল, কটা ছাড়ল, সেই খবর তিনি রাখেন না? সব রাখেন।’

    ‘আমি বুদ্ধবাবুর মতো…..’

    সেই রেশ ধরে নিজেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে তুলনা করেন পার্থ। ওই সংবাদমাধ্যমে পার্থ দাবি করেন, ‘আমি না একেবারে বুদ্ধবাবুর মতো।’ কেন সেটা বলছেন, তাও ব্যাখ্য়া করে দিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে আক্রমণ করতে হয়, সেটা শিখেছেন বুদ্ধবাবুর থেকে।

    মমতাকে চিঠি দিয়েছেন পার্থ

    উল্লেখ্য, তিন বছর পরে জেল থেকে বাড়ি ফিরে তৃণমূলকে 'গুগলি' দিয়েছেন পার্থ। একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, নাকতলার বাড়ি ফিরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা রাজ্যের শাসক দলের প্রাক্তন মহাসচিব। তাতে নাকি তিনি জানতে চেয়েছেন যে তৃণমূলের সংবিধানের কোন ধারায় তাঁকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে?

    অভিষেককে ‘নয়া সেনাপতি’ বলে অভিহিত করেন পার্থ

    সেইসঙ্গে কিছুটা আক্ষেপের সুরে পার্থ লিখেছেন যে দলের অন্য নেতাদের বিরুদ্ধে এরকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। তাঁর ক্ষেত্রেই কেন এরকম পদক্ষেপ করা হল এবং ব্যতিক্রম হল, তা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে মমতাকে চিঠি পাঠিয়েছেন পার্থ। যে চিঠির কপি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পাঠিয়েছেন। আর অভিষেককে ‘নয়া সেনাপতি’ বলে অভিহিত করেছেন।

    News/Bengal/Partha On Arpita: অর্পিতাকে 'স্বীকৃতি' দিয়েও টাকার দায় ঠেললেন পার্থ, বললেন ‘আমি বুদ্ধবাবুর মতো…..’
