Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অবশেষে জেলমুক্ত! ৩ বছর ৩ মাস পর বাড়ি ফিরছেন পার্থ, সঙ্গী SSC-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান

    এর আগেও একাধিকবার জামিনের আবেদন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এমনকী সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হন।

    Published on: Nov 10, 2025 6:23 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অবশেষে জেলমুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ৩ বছর ৩ মাস ১৮ দিনের বন্দিদশা কাটিয়ে মঙ্গলবারই নিজের বাড়িতে ফিরতে পারেন পার্থ। ২০২২ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ওই বছরের ২২ জুলাই ইডি হানা দিয়েছিল তাঁর নাকতলার বাসভবনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তল্লাশি চলে তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটেও। যেখানে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ।

    ৩ বছর ৩ মাস পর বাড়ি ফিরছেন পার্থ (HT_PRINT)
    ৩ বছর ৩ মাস পর বাড়ি ফিরছেন পার্থ (HT_PRINT)

    সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সিবিআইয়ের দেওয়া আট জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া সোমবারই সম্পন্ন হয়েছে। তারপরই জেল মুক্তির নির্দেশ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। আজ অষ্টম সাক্ষী তথা এসএসসির এক অফিসারের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়। শারীরিক নানা সমস্যায় কাবু পার্থ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন সেখান থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতের শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। জেলমুক্তির নির্দেশ শুনে হাসতেও দেখা যায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে। তবে জেলমুক্তির প্রক্রিয়া মিটতে মিটতে মঙ্গলবার হয়ে যেতে পারে। পার্থর সঙ্গেই মুক্তি পেতে চলেছেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের শর্ত হিসেবে ৯০ হাজার টাকা জমা পড়ে গিয়েছে। বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রিলিজ অর্ডারে সই করলেই সেই টাকা প্রেসিডেন্সি জেলে জমা হবে, আর তারপরেই ঘরে ফেরার অপেক্ষা শেষ হবে।

    এর আগেও একাধিকবার জামিনের আবেদন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এমনকী সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হন। ইডি, সিবিআইয়ের সব মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত সাত হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে পার্থের জামিন মঞ্জুর করে। শুধুমাত্র এসএসসির গ্রুপ সির মামলায় পার্থের চূড়ান্ত জামিন মঞ্জুর হয়নি এত দিন। সুপ্রিম কোর্টের একটি শর্তের জন্য জেল থেকে এতদিন বেরতে পারেননি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। গত ১৮ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, চার সপ্তাহের মধ্যে চার্জ গঠন করবে নিম্ন আদালত। তারপরে ২ মাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জবানবন্দি নথিবদ্ধ করতে হবে। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হলে পার্থকে জেল থেকে ছাড়া হবে। সেই সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এদিন। এখন সব শর্ত পূরণ হওয়ার পর তাঁর মুক্তি কেবল সময়ের অপেক্ষা।

    শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্ত

    শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। পার্থ’র দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এমনকী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল রাশি রাশি টাকা। এই ঘটনাই পরবর্তীতে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ২০২ দিন ধরে আর এন টেগোর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। রেচনতন্ত্রে সংক্রমণ ছিল তাঁর। পরে অপারেশন হয় হৃদযন্ত্রের। কিডনির সংক্রমণের চিকিৎসা হয় ও ছানি অপারেশন হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

    News/Bengal/অবশেষে জেলমুক্ত! ৩ বছর ৩ মাস পর বাড়ি ফিরছেন পার্থ, সঙ্গী SSC-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes