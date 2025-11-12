‘আমার নাম করে কেউ টাকা নিয়েছে?’ বেহালাবাসীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি, বিধানসভায় ফিরতে চান পার্থ
দীর্ঘ বন্দিদশার পর মুক্তি পেয়েছেন পার্থ, যিনি ২০২২ সালের জুলাইয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর নভেম্বরের শুরুতে তিনি মুক্তি পান। বাড়ি ফিরে প্রথমেই ঠাকুরপ্রণাম, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, প্রিয় পোষ্যদের আদর সবকিছু যেন পুরোনো জীবনের এক টুকরো ফিরে পাওয়া।
প্রায় সাড়ে তিন বছর পর অবশেষে নিজের ঘরে ফিরেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাতে নাকতলার বাড়িতে প্রথম রাত কাটালেন তিনি। তবু শান্তি মেলেনি। কারাগারের দিনগুলোর অভ্যেস যেন এখনও তাড়া করে ফিরছে তাঁকে। সকালে নিজেই বললেন, ঘুম হয়নি সারারাত। অস্বস্তি হচ্ছিল। চেয়ারেই ঘুমোনোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারলেন না। এতদিন জেলে তো চেয়ারে বসেই রাত কেটেছে। এই কথাগুলো বলতে বলতেই চোখে জল এসে যায় তাঁর।
দীর্ঘ বন্দিদশার পর মুক্তি পেয়েছেন পার্থ, যিনি ২০২২ সালের জুলাইয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর নভেম্বরের শুরুতে তিনি মুক্তি পান। বাড়ি ফিরে প্রথমেই ঠাকুরপ্রণাম, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, প্রিয় পোষ্যদের আদর সবকিছু যেন পুরোনো জীবনের এক টুকরো ফিরে পাওয়া। এলাকার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন, খোঁজ নেন দলের পুরনো সহযোদ্ধাদেরও। কিন্তু মনের ভিতরে রয়ে গেছে অদৃশ্য ভার, অজস্র প্রশ্ন আর একরাশ অনিশ্চয়তা।
জেল থেকে ফেরার পরেই পার্থ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আবার কাজে ফিরতে চান। ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তিনি বেহালাবাসীর কাছে দায়বদ্ধ। নিজের বিধানসভা এলাকায় ফিরে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চাইছেন তিনি। ইতিমধ্যেই এলাকাবাসীদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর নাম করে কেউ টাকা নিয়েছে কি? কেউ যদি চাকরির নামে টাকা দিয়ে থাকেন, প্রমাণ দিন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব চাইছেন জনতার কাছ থেকেই। শোনা যাচ্ছে, শীতকালীন অধিবেশনে বিধানসভায় যোগ দিতেও আগ্রহী পার্থ। কিন্তু সেখানে বাধা একটাই তিনি কোথায় বসবেন? কারণ, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছে। ফলে দলীয় আসনে তাঁর জায়গা নেই। বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা বসেন স্পিকারের ডানদিকে, তাদের পাশে থাকে শাসকদলের বিধায়কদের সারি। অন্যদিকে, স্পিকারের বাঁ পাশে বসেন বিজেপি বিধায়করা। এই দুই শিবিরের মাঝখানে বসেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তাই জল্পনা চলছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ফিরলে হয়তো তাঁকে বসানো হবে নওশাদের পাশের ফাঁকা আসনে।
তবে দলীয় স্তরে এ বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য আসেনি। তৃণমূলের তরফে কেউই মুখ খোলেননি তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে। কিন্তু পার্থর মনোভাব স্পষ্ট, তিনি রাজনীতি ছাড়তে চান না। তাঁর চোখে এখনও জ্বলছে এক প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে।
বাড়িতে ফিরে সংবাদমাধ্যমের সামনে পার্থ বলেন, তাঁর জীবনের কালো সময় পেরিয়ে এলেন। হয়তো কোনও না কোনও ভুল করেছেন অতীতে, কিন্তু মন্ত্রী হিসেবে সর্বদা সততার সঙ্গে কাজ করেছেন। কথাগুলো বলার সময় তাঁর গলায় কাঁপুনি, চোখে জল।
