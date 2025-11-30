বীভৎস! রাতের শহরে গাড়িতে মধ্যে তরুণীকে হেনস্থা, পুলিশের জালে এক অভিযুক্ত

বীভৎস! রাতের শহরে গাড়িতে মধ্যে তরুণীকে হেনস্থা, পুলিশের জালে এক অভিযুক্ত
টহলরত পুলিশ আধিকারিকেরাই তরুণীকে কাঁদতে দেখে তাঁর কাছে যান। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রগতি ময়দান থানায়।
ফের শহরে নারী নির্যাতন! রাতের কলকাতায় তরুণীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। ২৪ বছর বয়সি ওই অভিযুক্ত গাড়িতে ছিলেন। আগেই তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে। এছাড়াও এই ঘটনায় আরও দু’জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।
ঘটনার সূত্রপাত
মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ২৮ নভেম্বর, শুক্রবার। অভিযোগকারী তরুণী জানিয়েছেন, ওই দিন রাতে প্রগতি ময়দান থানা এলাকা থেকে জোর করে তাঁকে একটি গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। গাড়িতে মোট তিনজন ছিলেন। ভিতরে তরুণীর শ্লীলতাহানি করা হয়। অভিযোগ, অশালীন ভাবে তাঁকে স্পর্শ করেন অভিযুক্তেরা, গালিগালিজ এবং কটূক্তিও করেন। ধস্তাধস্তিতে শরীরে বেশ কিছু জায়গায় আঘাত পান ওই তরুণী। শারীরিক ভাবে তাঁকে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ময়দানের কাছে অভিযুক্তেরা গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন তরুণীকে। তারপর গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় তিন অভিযুক্ত। প্রগতি ময়দান থানা এলাকা থেকে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গেছে, রাতে ময়দান এলাকায় টহল দিচ্ছিল পুলিশ। টহলরত পুলিশ আধিকারিকেরাই তরুণীকে কাঁদতে দেখে তাঁর কাছে যান। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রগতি ময়দান থানায়। তারপর সেখান থেকে তরুণীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ইতিমধ্যে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্লীলতাহানির মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয় অভিযুক্তদের। বাকি দু’জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
অভিযুক্তরা পূর্বপরিচিত?
পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্ব কলকাতার বাসিন্দা ওই তরুণী। তাঁর শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। অভিযুক্তদের একজন তরুণীর পূর্বপরিচিত বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তাই এই ঘটনা বাকি দুই অভিযুক্তের সঙ্গে মিলে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে কিনা তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে তরুণীকে কোনও মাদক সেবন করানো হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তরুণী সুস্থ হলে ঘটনা সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি দু’জনের খোঁজ পেতে পুরোদমে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, রাতের কলকাতায় এমন ঘটনা শহরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে আবার প্রশ্ন তুলে দিল।