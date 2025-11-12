Edit Profile
    কৃষ্ণনগরে স্কুলছাত্রী খুনে ৭৮ দিনের মাথায় চার্জশিট, পুলিশের ওপর আস্থা পরিবারের

    তদন্তে ব্যবহৃত ফরেনসিক রিপোর্ট এবং অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্যও সংযুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, চার্জশিটের প্রতিটি অংশে প্রমাণ ও সাক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটি আদালতে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করানো যায়।

    Published on: Nov 12, 2025 10:30 AM IST
    By Md Aslam Hossain
    নদিয়ার কৃষ্ণনগরে স্কুলছাত্রী খুনের নৃশংস ঘটনায় তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঘটনার ৭৮ দিনের মাথায় পুলিশ জমা দিল চার্জশিট। মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দাখিল করে পুলিশ। এই চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং-সহ তার বাবা রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ সিং ও মামা কুলদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে খুন, তথ্যপ্রমাণ লোপাট, সংগঠিত অপরাধ এবং অস্ত্র আইনে একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। ৩০০ পৃষ্ঠার ওই চার্জশিটে ঘটনার নেপথ্যের পূর্ণ বিবরণ, সাক্ষ্য ও ফরেনসিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে তদন্তকারী দল। নিহত স্কুলছাত্রী ইশিতা মল্লিকের পরিবার জানিয়েছে, তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রত্যাশায় আছে।

    চলতি বছরের ২৫ অগস্ট দুপুরে কৃষ্ণনগরের উইমেন্স কলেজ লাগোয়া এলাকায় ঘটে গিয়েছিল সেই রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। বাড়িতে ঢুকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া ইশিতাকে। অভিযুক্ত দেশরাজ সিং, যে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন ধরে কাঁচরাপাড়ায় ভাড়া থাকত, ইশিতার প্রাক্তন প্রেমিক বলে জানা যায়। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, ইশিতা সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই দেশরাজের মধ্যে প্রবল প্রতিশোধস্পৃহা তৈরি হয়েছিল, যার জেরে সেই দিন সে অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়ে ইশিতার বাড়িতে এবং নির্দয়ভাবে গুলি চালায়। এই নৃশংস ঘটনার পর থেকেই পুলিশ জোর তৎপরতা চালায়। দেশরাজকে গ্রেফতারের পাশাপাশি তার বাবার এবং মামার ভূমিকা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে উঠে আসে, ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনজনই যুক্ত। চার্জশিটে দেশরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৩, ১০৯, ৬১ ও অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে, তার বাবা রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ সিংয়ের বিরুদ্ধে ১০৩, ২০৩ ও ৬১ ধারায় এবং মামা কুলদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে ২৫৩, ৩৩৮, ৩৩৬, ৬১ ও ১০৩ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

    পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই মামলায় মোট ২১ জন সাক্ষীর জবানবন্দি যুক্ত করা হয়েছে চার্জশিটে। পাশাপাশি, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কল রেকর্ড, মেসেজ ট্রেইল এবং ঘটনার পুনর্গঠন সংক্রান্ত ভিডিও-প্রমাণ। তদন্তে ব্যবহৃত ফরেনসিক রিপোর্ট এবং অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্যও সংযুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, চার্জশিটের প্রতিটি অংশে প্রমাণ ও সাক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটি আদালতে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করানো যায়। নিহত ইশিতা মল্লিকের পরিবার এই চার্জশিটে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে সন্তুষ্ট। ইশিতার বাবা দুলাল মল্লিক বলেন, পুলিশের ওপর প্রথম থেকেই আস্থা ছিল। তারা কথা রেখেছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই চার্জশিট জমা দিয়েছে। এখন একটাই আশা, দ্রুত বিচার শুরু হোক এবং মেয়ের খুনিদের কঠোরতম শাস্তি হোক।পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং আদালতের নির্দেশ পেলেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

