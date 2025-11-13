Edit Profile
    IIT খড়গপুর ক্যাম্পাসে কুকুরের রহস্যমৃত্যু, করা হল দেহের ময়নাতদন্ত, খতিয়ে দেখছে পুলিশ

    তাঁর দাবি, গত দুই বছরে একই জায়গায় অন্তত আটটি কুকুর ও দুটি বিড়ালের মৃত্যু হয়েছে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে। ফলে এই মৃত্যুকেও সাধারণ ঘটনা বলে মনে করা যাচ্ছে না। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্যে ফেটে পড়ে আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাস।

    Published on: Nov 13, 2025 5:32 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    আইআইটি খড়গপুরের শান্ত-নিবিড় ক্যাম্পাসে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়েছে চাঞ্চল্য। এক কুকুরের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। ঘটনাটি এতটাই অস্বাভাবিক যে, বিষয়টি এখন পুলিশ থেকে ফরেনসিক ল্যাব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কুকুরটির মৃত্যু কীভাবে ঘটল, প্রাকৃতিক না কি এর পেছনে রয়েছে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য তা জানতে শুরু হয়েছে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত।

    IIT খড়গপুর ক্যাম্পাসে কুকুরের রহস্যমৃত্যু, করা হল দেহের ময়নাতদন্ত, খতিয়ে দেখছে পুলিশ

    ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে। আইআইটির এক অধ্যাপিকা, যিনি নিজেও খড়গপুর প্রাদ্যোগিকি অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সক্রিয় সদস্য, সেদিন নিজের কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায় একটি কুকুরকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পশুপ্রেমী হিসেবে তিনি দ্রুত কুকুরটিকে উদ্ধার করে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে যান এবং সেবাশুশ্রুষা শুরু করেন। কিন্তু কোনও কিছুতেই আর প্রাণ ফিরল না। সন্ধ্যার মধ্যেই মারা যায় কুকুরটি।

    অধ্যাপিকার দাবি, কুকুরটির মৃত্যু একেবারেই স্বাভাবিক মনে হয়নি। ঘটনার পরপরই তিনি হিজলি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে তিনি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের দাবি জানান। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কুকুরের দেহ উদ্ধার করে সংরক্ষণে রাখে। পরদিন বুধবার দুপুরে কুকুরটির ময়নাতদন্ত হয় মেদিনীপুর শহরের স্টেট অ্যানিমাল হেলথ সেন্টারে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক রিপোর্টের পর সেই নমুনা পাঠানো হবে কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবে, যাতে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় কুকুরটির মৃত্যুর কারণ কী।

    পুলিশ আপাতত একটি জেনারেল ডায়েরি (জিডি) নথিভুক্ত করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনার গুরুত্ব আরও বেড়েছে অধ্যাপিকার এক গুরুতর অভিযোগে। তাঁর দাবি, গত দুই বছরে একই জায়গায় অন্তত আটটি কুকুর ও দুটি বিড়ালের মৃত্যু হয়েছে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে। ফলে এই মৃত্যুকেও সাধারণ ঘটনা বলে মনে করা যাচ্ছে না। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্যে ফেটে পড়ে আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাস। গবেষক থেকে অধ্যাপক সবাই এখন একটাই প্রশ্ন তুলছেন, ক্যাম্পাসে বারবার এমন ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী লুকিয়ে আছে? পুলিশ এখন তদন্তে নেমে প্রতিটি সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছে। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টই বলবে, এই মৃত্যু নিছক কাকতালীয়, না কি অন্য কারণ।

