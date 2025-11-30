Jaishankar on USA-China: আমেরিকা ও চিনে ভরসা নয়, আকস্মিক পরিস্থিতি ঠেকাতে নয়া পথে বিশ্ব, বললেন কলকাতায় জয়শংকর

Jaishankar on USA-China: আমেরিকা ও চিনে ভরসা নয়, আকস্মিক পরিস্থিতি ঠেকাতে নয়া পথে বিশ্ব, বললেন কলকাতায় জয়শংকর
শনিবার আইআইএম কলকাতা থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পর তাঁর ভাষণে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, রাজনীতি দ্রুত অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করছে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ভারতের সরবরাহের উৎসের বৈচিত্র্যকরণের গুরুত্বের ওপর তিনি জোর দেন।
শনিবার আইআইএম কলকাতা থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পর তাঁর ভাষণে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, রাজনীতি দ্রুত অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করছে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ভারতের সরবরাহের উৎসের বৈচিত্র্যকরণের গুরুত্বের ওপর তিনি জোর দেন। তিনি বলেন, ‘এটি এমন একটি যুগ, যেখানে রাজনীতি ক্রমবর্ধমানভাবে অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং এটি কোনও কৌতুক নয়। একটি অনিশ্চিত বিশ্বে, আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য সরবরাহের উৎসগুলিকে ক্রমাগত বৈচিত্র্যময় করা আরও গুরুত্বপূর্ণ।’
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। সেই রেশ ধরে জয়শংকর বলেন, আমেরিকা এখন মৌলিকভাবে নতুন নিয়ম তৈরি করছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন দেশগুলোর সঙ্গে একের পর এক আচরণ করছে। একটি শুল্ক ইস্যু সমাধান এবং অন্যটি একটি মু্ক বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করা।
উভয় দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৯১ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় ভারতের কৃষি ও উচ্চ প্রযুক্তির বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকার হোক। একইসঙ্গে ভারতীয় পেশাদারদের জন্য উন্নত গতিশীলতা, ডিজিটাল বাণিজ্য এবং ডেটা ফ্লোর বিষয়ে সুস্পষ্ট নিয়ম তৈরি করার দাবি জানিয়েছে ভারত।
ভারতের বিদেশমন্ত্রীর বিশ্বের অন্যান্য প্রধান অর্থনীতির আচরণ নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, চিন দীর্ঘদিন ধরে তার নিজস্ব নিয়ম মেনে খেলেছে এবং এটি অব্যাহত রেখেছে, যা একটি খণ্ডিত বৈশ্বিক দৃশ্যপট তৈরি করেছে। এই অনিশ্চয়তা অনেক দেশকে তাদের কৌশলগুলি ‘হেজিং’ করতে পরিচালিত করেছে। তারা যে কোনও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আপাতত প্রতিযোগিতার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে চুক্তি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর জোর দিচ্ছে। জয়শংকর আত্মনির্ভরতা এবং শক্তিশালী শিল্প ভিত্তির দিকে ভারতের ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপের উপর জোর দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি জানান, আমেরিকা ও চিনে ভরসা নয়, আকস্মিক পরিস্থিতি ঠেকাতে নয়া পথে হাঁটছে বিশ্ব।
News/Bengal/Jaishankar On USA-China: আমেরিকা ও চিনে ভরসা নয়, আকস্মিক পরিস্থিতি ঠেকাতে নয়া পথে বিশ্ব, বললেন কলকাতায় জয়শংকর