Sealdah AC Local Train Latest Update: শিয়ালদা থেকে নয়া রুটে চালু হচ্ছে এসি লোকাল, ট্রেন বাড়ছে বনগাঁ লাইনে

Sealdah AC Local Train Latest Update: শিয়ালদা থেকে নয়া রুটে চালু হচ্ছে এসি লোকাল, ট্রেন বাড়ছে বনগাঁ লাইনে
শিয়ালদা থেকে কল্যাণী পর্যন্ত রুটে এবার নতুন এসি লোকাল ট্রেন চালু হতে চলেছে। এদিকে শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর রুটে রবিবার করেও এসি লোকাল ট্রেন ছুটবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। এছাড়া দমদম ক্যানটনমেন্ট থেকে বনগাঁ পর্যন্ত এবং বনগাঁ থেকে বারাসত পর্যন্ত নতুন দুটি লোকাল ট্রেন চালু হবে।
শিয়ালদা শাখায় লোকাল যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার জন্য নয়া পদক্ষেপ পূর্ব রেলের। রিপোর্ট অনুযায়ী, শিয়ালদা থেকে কল্যাণী পর্যন্ত রুটে এবার নতুন এসি লোকাল ট্রেন চালু হতে চলেছে। এই এসি ট্রেনটি চালানো হবে দুপুর নাগাদ। শিয়ালদা থেকে দুপুর ৩টে ১০ মিনিট ছাড়তে চলেছে এই এসি ট্রেন। সেই ট্রেনটি কল্যাণী পৌঁছবে বিকেল ৪টে ৩২ মিনিটে। ফিরতি পথে কল্যাণী থেকে এসি লোকাল ট্রেনটি ছাড়বে বিকেল ৫টা ২ মিনিটে। সেটি শিয়ালদা এসে পৌঁছবে শিয়ালদা পৌঁছবে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। সোমবার থেকে শনিবার সপ্তাহে ৬দিন চলবে ট্রেনটি। ট্রেনটি দাঁড়াবে বিধাননগর, দমদম, বেলঘরিয়া, সোদপুর, খড়দহ, বারাকপুর, শ্যামনগর, নৈহাটি ও কাঁচরাপাড়ায়।
এদিকে শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর রুটে রবিবার করেও এসি লোকাল ট্রেন ছুটবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। এর আগে এই ট্রেন সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত চলত। রবিবারও এসি লোকল ট্রেনটি সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে ট্রেন শিয়ালদা ছেড়ে কৃষ্ণনগর পৌঁছোবে দুপুর ২টো ২০ মিনিটে। আবার দুপুর ৩টে ৫৭ মিনিটে কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেন ছেড়ে তা শিয়ালদা পৌঁছোবে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। এরই সঙ্গে পূর্ব রেল আরও জানিয়েছে, রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদা এসি লোকাল ও শিয়ালদহ-বনগাঁ এসি লোকাল গোপালনগর ও বামনগাছি স্টেশনেও দাঁড়ানোর যে দাবি উঠেছে, তা বিচারাধীন রয়েছে।
এদিকে বনগাঁ রুটে নতুন নন-এসি লোকাল ট্রেন চালু করা হবে দমদম ক্যানটনমেন্ট থেকে। মেট্রো যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ করেছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। রাত ৮টা ৫ মিনিটে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে ওই ট্রেন। এছাড়া বনগাঁ থেকে বারাসত পর্যন্ত একটি নতুন লোকাল ট্রেন চালু হচ্ছে। সেই ট্রেন বনগাঁ থেকে ছাড়বে রাত ৮টায়।
