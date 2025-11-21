Edit Profile
    'বিএসএফ পয়সার জন্য...,' অনুপ্রবেশ বিতর্কে দিলীপের নিশানায় শাহের বাহিনী, রাজনীতিতে নয়া ঝড়

    দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠলেও, বিজেপির এই হেভিওয়েট নেতার মুখে এমন বক্তব্য বিরল।

    Published on: Nov 21, 2025 8:16 PM IST
    By Sahara Islam
    টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে দেয় পুলিশ-বিএসএফ। রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী-সমস্যা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি শাহের বাহিনীকেই কাঠগড়ায় তুললেন খোদ বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যখন দলের প্রথম সারির নেতা শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদাররা দাবি করে চলেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে রাজ্য থেকে 'সওয়া কোটি অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ যাবে, তখন দলেরই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্যে বিস্ময়ের পাশাপাশি নতুন করে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

    অনুপ্রবেশ বিতর্কে দিলীপের নিশানায় শাহের বাহিনী
    অনুপ্রবেশ বিতর্কে দিলীপের নিশানায় শাহের বাহিনী

    এসআইআর ঘোষণার পর থেকে স্বরূপনগর, হাকিমপুর-সহ উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে ঢোকা পুরুষ-মহিলারা বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছেন। অভিযোগ, এতদিন ধরে তাঁরা অবৈধ ভাবে এ দেশে ছিলেন। এই আবহে শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে গিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মেদিয়াবাজারে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে চা-চক্রে যোগ দেন তিনি। আলাপ-পরিচয়, গল্প করে নদীতে মাছও ধরেন। সেখানেই অনুপ্রবেশের সমস্যা নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপি নেতা। এ নিয়ে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ বিএসএফের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘দায়ভার উভয়পক্ষেরই। পুলিশ-বিএসএফ পয়সার জন্য করে এ সব (অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে দেয়)। সাধারণ মানুষেরও কি দায়ভার নেই?’ বিজেপি নেতার সংযোজন, ‘যাঁদের জন্য আমাদের এত সমস্যা, তাঁদের ঢোকার দায় আমাদের সকলেরই।’

    অমিত শাহ ও ভিন্ন সুর দিলীপ ঘোষের

    শুক্রবারই খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণের সুরে বলেছেন, ‘কেউ কেউ অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা প্রদান করছেন।’ তবে সেই শাহের দলের সৈনিকের সুর একটু ভিন্ন। অনুপ্রবেশকারীদের দায় সামান্য হলেও বিএসএফ-র রয়েছে বলে মত তাঁর। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বিএসএফের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, আর সেই মন্ত্রক পরিচালনা করেন অমিত শাহ। ফলে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠলেও, বিজেপির এই হেভিওয়েট নেতার মুখে এমন বক্তব্য বিরল। বিশেষত এমন সময়ে, যখন অনুপ্রবেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে ঘিরে আক্রমণ শানাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারীরা, তখন দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের জেরে বিজেপির অস্বস্তি কতখানি বাড়বে তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে।

    কী বলছে তৃণমূল কংগ্রেস?

    দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে তৃণমূল শিবিরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলছেন, 'আমরা যা এতদিন ধরে বলে আসছিলাম, তা বিজেপিরই একজন প্রবীণ নেতা স্বীকার করে নিলেন। এরপর কী বা বলার থাকতে পারে।' মাসকয়েক আগে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্র এবং বিএসএফকে একযোগে নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ ছিল, ‘এখানে গুন্ডা পাঠানো হচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে ঢুকে খুনিরা খুন করে চলে যাচ্ছে। এর পিছনে বিএসএফের হাত রয়েছে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা ব্লুপ্রিন্ট আছে। না থাকলে এটা হতে না।’ অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষ বরাবরই বলেছেন, রাজ্য সরকার নিজেদের ‘অকর্মণ্যতা’ ঢাকতে বিএসএফকে কাঠগড়ায় তোলে। সেই দিলীপ ঘোষের মুখে শোনা গেল অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিএসএফের ‘ব্যর্থতা’র কথা।

