Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB Weather Forecast till 12th December: একদিনের ২.৫ ডিগ্রি কমেছে তাপমাত্রা, আরও বাড়বে ঠান্ডা? কুয়াশার দাপট পরপর ৩ দিন

    আজ একধাক্কায় পড়েছে পারদ। আর সপ্তাহখানেক সেরকমই তাপমাত্রা থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিবর্তনের তেমন সম্ভাবনা নেই।

    Published on: Dec 06, 2025 4:56 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ একধাক্কায় পড়েছে পারদ। আর সপ্তাহখানেক সেরকমই তাপমাত্রা থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিবর্তনের তেমন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আজ যে স্তরে আছে, আগামী এক সপ্তাহ সেরকমই থাকবে তাপমাত্রা। ফলে বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা মালুম হবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।

    আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কুয়াশা পড়বে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কুয়াশা পড়বে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    আরও পড়ুন: Humayun Kabir's Babri Masjid: হুমায়ুনের বাবরি শিলান্যাসে জনজোয়ার, বিরিয়ানি কম পড়বে? হল যানজট, হুমকি মমতাকে

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৪.৫ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি কম। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি। অর্থাৎ একধাক্কায় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.৫ ডিগ্রি কমে গিয়েছে। আর আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঠেকেছে ২৬.৭ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম।

    আরও পড়ুন: ইন্ডিগোর বিশৃঙ্খলায় ঊর্ধ্বমুখী বিমানভাড়া! হ্রাস টানতে নয়া নির্দেশিকা কেন্দ্রের, যাত্রীরা টিকিটের...

    কোন কোন জেলায় কুয়াশার দাপট থাকবে?

    ১) রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। কিছুটা কমে যাবে দৃশ্যমানতা। তবে কোনও জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি।

    আরও পড়ুন: Sunali Khatun Latest Update: বাংলাদেশে কষ্টে ছিলেন, 'অত্যাচার' করে দিল্লি পুলিশ, ভারতে এসে দাবি গর্ভবতী সোনালির

    ২) আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি।

    আগামী কয়েকদিনে কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে?

    রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) বৃষ্টি হবে না।

    News/Bengal/WB Weather Forecast Till 12th December: একদিনের ২.৫ ডিগ্রি কমেছে তাপমাত্রা, আরও বাড়বে ঠান্ডা? কুয়াশার দাপট পরপর ৩ দিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes