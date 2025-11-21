Edit Profile
    SIR 7 BLOs Showcaused by Election Commission: SIR ফর্ম জমা নিয়ে ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রিতে 'গাফিলতির' অভিযোগ! ৭ BLO-কে শোকজ

    নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ৭ জন বিএলও-কে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। হাতে নোটিশ পাওয়া ৭ জনই বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের। এদিকে শোকজ নোটিশে বলা হয়েছে, বিএলও-দের জবাব সন্তোষজনক না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

    Published on: Nov 21, 2025 9:05 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এসআইআর ফর্ম জমা নেওয়ার পর তা ডিজিটালি ওয়েবসাইটে ফিল আপ করতে হচ্ছে বিএলও-দেরই। সেই প্রক্রিয়ায় নাকি তথ্যের হেরফের নজরে পড়েছে। আর এই আবহে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ৭ জন বিএলও-কে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। হাতে নোটিশ পাওয়া ৭ জনই বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের। এদিকে শোকজ নোটিশে বলা হয়েছে, বিএলও-দের জবাব সন্তোষজনক না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এদিকে এসআইআর-এর ডিজিটালীকরণ করা নিয়ে অনেক বিএলও-র বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, ইন্টারনেট সংযোগের অভাবে এই কাজ করতে তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে।

    হাতে নোটিশ পাওয়া ৭ জনই বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের। (PTI)
    এদিকে গতকালই এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত করার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, কাজের চাপ নিতে না পেরে একাধিক বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, একজন বিএলও আত্মহননের পথ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে। এই আবহে তৃণমূলের তরফ থেকে কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে যে চিঠি লিখেছেন, সেটাই বাস্তব। নির্বাচন কমিশন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এতে সাধারণ নাগরিকদের মানসিক চাপ ও নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মতো ঘটনা বাড়ছে। অন্যদিকে, বিএলওদের উপর যেভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে, গ্রেফতার করার কথা বলা হচ্ছে, তাতে তাঁরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, নিজেদের শেষ করছেন। বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যে অদূরদর্শী পদ্ধতিতে হঠকারী সিদ্ধান্তে এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে অল্প সময়ের মধ্যে এই এসআইআর চাপিয়ে দিতে চাইলেন, তাতে নির্বাচন কমিশন যমরাজের দফতরে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব নয়। এটাই বাস্তব।'

    কুণাল এরপর বলেন, 'শুধু এই রাজ্যে নয়, কাজের চাপ নিতে না-পেরে রাজস্থানেও একজন বিএলও নিজেকে শেষ করেছেন ৷ যে বিজেপি নেতারা এই এসআইআর কিংবা অসুস্থতাজনিত আত্মহত্যার ঘটনায় রাজনৈতিক মন্তব্য করছেন, প্রয়াতকে অসম্মান করছেন, পরিবারের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তাঁদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে তাঁরা ওই পরিবারগুলির সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁরা পার্টি অফিসে বসে বড় বড় কথা বলছেন কেন? তাঁরা বলছেন, যাঁরা নিজেদের শেষ করে দিয়েছেন তাঁরা কোনও মানসিক চাপে ছিলেন না। তাহলে ওই নেতা এক্স হ্যান্ডেল বা ঘরে বসে না থেকে ওই পরিবারগুলির সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে এই মন্তব্য করে দেখান। রাজস্থান তো বিজেপি শাসিত রাজ্য। সেখানে বিএলও নিজেকে শেষ করে দিলেন কেন? তৃণমূল যে সমস্যাগুলির কথা বলছে, সেসব পুরোপুরি সঠিক। বিএলওদের কথায় কথায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বিজেপির কাজ করতে হবে। বিজেপির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হবে। তাঁদের বিভিন্ন কাজ করতে বলা হচ্ছে, সেসব আপলোড করতে বলা হলেও নেটওয়ার্ক সমস্যায় তাঁরা সেটা করতে পারছেন না। তাঁরা ঠিক সময়ে ফর্মও দিতে পারছেন না। এই চাপ সহ্য করতে না পেরে তাঁরা নিজেদের শেষ করার পথ বেছে নিচ্ছেন। এমনকি রাজস্থানেও। তার মানে সিস্টেমেই কোনও গণ্ডগোল রয়েছে।'

