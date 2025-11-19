Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    SIR Bangladeshi Intruder Push Back: SIR-এর এমন ভয়! এপার বাংলা থেকে একদিনে পালিয়ে গেল ৫০০ বাংলাদেশি, কী জানাল BSF?

    উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের কাছে হাকিমপুর চেকপোস্ট ছেড়ে বহু বাংলাদেশি সীমান্তে চলে যায়। বিএসএফের ১৪৩তম ব্যাটালিয়ন এই লোকদের গতিবিধি দেখে তাদের আটক করে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে।

    Published on: Nov 19, 2025 2:16 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলায় প্রায় ২ সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছিল এসআইআর। এরপর থেকে নাকি কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় বহু অবৈধভাবী বাংলাদেশি পালিয় গিয়েছে। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন রিপোর্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এরই মাঝে সাম্প্রতিকতম একটি ঘটনা নিয়ে বিএসএফ তথ্য দিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের কাছে হাকিমপুর চেকপোস্ট ছেড়ে বহু বাংলাদেশি সীমান্তে চলে যায়। বিএসএফের ১৪৩তম ব্যাটালিয়ন এই লোকদের গতিবিধি দেখে তাদের আটক করে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে।

    বিএসএফের ১৪৩তম ব্যাটালিয়ন এই লোকদের গতিবিধি দেখে তাদের আটক করে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে।
    বিএসএফের ১৪৩তম ব্যাটালিয়ন এই লোকদের গতিবিধি দেখে তাদের আটক করে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে।

    টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বিএসএফ কর্মকর্তারা বলছেন যে এই ৫০০ জন লোক স্বীকার করেন যে তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তাদের কোনো ভিসা, পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট, নিউ টাউন এবং সল্টলেকের মতো এলাকায় তাঁরা গৃহকর্মী, দিনমজুর এবং নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তারা বছরের পর বছর ধরে এসব এলাকায় বসবাস করছিলেন।

    সেই দলে থাকা এক বাংলাদেশি জানান, তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন এবং গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু এসআইআর-এর প্রক্রিয়ার জন্যই তিনি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাইছেন। বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্তে ধরা পড়া লোকদের পরিচয় চেক করে ফেরত পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশে।

    উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে প্রথমদিকে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এখন সেরকম কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কাঁটাতারের ওপার থেকে। এছাড়া চোরাচালান নিয়েও দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বাংলাদেশি পাচারকারীদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি করলে তা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। এদিকে নিজেদের দেশের চোরাচালানকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় বিজিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশের 'অনুমতি' দেয় তারাই। এদিকে বাংলাদেশিদের পুশব্যাক করার বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গে বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    News/Bengal/SIR Bangladeshi Intruder Push Back: SIR-এর এমন ভয়! এপার বাংলা থেকে একদিনে পালিয়ে গেল ৫০০ বাংলাদেশি, কী জানাল BSF?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes