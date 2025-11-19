SIR Death Political Row: অসুস্থতায় মৃত ব্যক্তিকেও 'SIR-এর বলি' বলে দাবি TMC বিধায়কের, উলটো দাবি পরিবারেরই

বাসন্তীতে ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। গতকাল তৃণমূলের বিধায়ক দাবি করেছিলেন, এক ভোটার নাকি আত্মঘাতী হয়েছেন এসআইআর আতঙ্কে। মৃতের নাম জয় সিংহ। যদিও মৃতের পরিবারই সেই অভিযোগ মানেনি। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সন্ধ্যায় আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জয় সিংহ। এরপর তাঁকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে জানানো হয়। এই আবহে বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল দাবি করেন, এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয় জয়বাবুর। যদিও পরিবারের দাবি, এসআইআর নিয়ে কোনও আতঙ্ক ছিল না প্রৌঢ়ের মনে। জয় সিংহের পরিবারের বক্তব্য, জয় সহ পরিবরের সবার নামই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল। পরে বিধায়ক বলেন, 'এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যু বলে খবর পেয়েছিলাম। কী কারণে মৃত্যু, পুলিশ দেখুক।'
এদিকে ১৭ নভেম্বর নাকি এক বৃদ্ধা এসআইআরের আতঙ্কে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন কলকাতায়। পরিবারের দাবি, সেই বৃদ্ধা নাকি বেশ কিছুদিন ধরেই এনুমারেশন ফর্ম না পাওয়ায় আতঙ্কে ছিলেন। গত ১৫ নভেম্বর এনুমারেশন ফর্ম তিনি পেয়েও যান। তাও নাকি তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হয়নি এসআইআর নিয়ে। এই আবহে যমুনা মণ্ডল নামে সেই বৃদ্ধা নাকি নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন। ঘটনাটি ঘটে কলকাতার পূর্ব পুটিয়ারিতে।
বৃদ্ধার ছেলে মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল বলেন, এসআইআর নিয়ে তাঁর মা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আগে থেকে নার্ভেরও সমস্যা ছিল তাঁর। এই আবহে ১৫ নভেম্বর এনুমারেশন ফর্ম পান বৃদ্ধা। তারপরও তাঁর মা আতঙ্কে ছিলেন বলে দাবি মৃত্যুঞ্জয়ের। এই পরিস্থিতিতে ১৭ তারিখ গায়ে আগুন দেন বৃদ্ধা। তাঁকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর।
১৭ নভেম্বর দক্ষিণ দমদমেও এক ব্যক্তি এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। মৃতের নাম বৈদ্যনাথ হাজরা, বয়স ৪৬ বছর। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আরএন গুহ রোডের বাসিন্দা ছিলেন এই বৈদ্যনাথ। অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এই আবহে নাকি গত ১৫ নভেম্বর মোবাইল ফোন বাড়িতে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।
