WB SIR extended: SIR-র ফর্ম জমার সময় বাড়ল! পিছোল সবকিছু, সেমসাইড গোল নাকি ডিফেন্স মজবুত কমিশনের?

WB SIR extended: SIR-র ফর্ম জমার সময় বাড়ল! পিছোল সবকিছু, সেমসাইড গোল নাকি ডিফেন্স মজবুত কমিশনের?
ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) মেয়াদ বাড়ানোর পথে হাঁটল নির্বাচন কমিশন। রবিবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়ার সময় সাতদিন পিছিয়ে দেওয়া হল। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল যে চার ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়তে হবে। এবার সেই সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করে দেওয়া হল। সেইসঙ্গে যে সময় খসড়া ভোটার তালিকা এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা ছিল, তা এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছিল যে ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। আর আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।
সেমসাইড গোল নাকি ডিফেন্স মজবুত?
আর সেই সিদ্ধান্তের পরে প্রশ্ন উঠছে যে কমিশন কি সেমসাইড গোল করে ফেলল নাকি ডিফেন্স মজবুত করার পথে হাঁটল? কারণ দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির তরফে দাবি করা হচ্ছিল যে এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে, সেটা অপ্রতুল। বিষয়টি নিয়ে বুথ লেভেল অফিসাররাও (বিএলও) উষ্মাপ্রকাশ করছিলেন। নাম গোপন রাখার শর্তে এক বিএলও জানান, এসআইআর করা জরুরি। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করে পুরো কাজটা হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে।
আর এতদিন পরে সেই বিষয়টা অনুধাবন করেই কমিশন সময়সীমা বাড়িয়ে সেমসাইড গোল করল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আবার অপর একটি মহলের ধারণা, কমিশন সেমসাইড গোল করেনি। বরং ডিফেন্স মজবুত করেছে। কারণ বিএলওদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন বিজেপি অভিযোগ তুলেছে। সেই পরিস্থিতিতে কোথাও যাতে কোনওরকম ভুল না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই সময় বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
বঙ্গের SIR পরিসংখ্যান
তারইমধ্যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর সূত্রে খবর মিলেছে, পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে কমপক্ষে ৩৫.২৩ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়বে। তবে আগামী কয়েকদিনে সেই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই ৩৫.২৩ লাখ ভোটারের মধ্যে ১৮.৭ লাখ জন মারা গিয়েছেন। তবে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থেকে গিয়েছিল। আবার ৩.৮ লাখ ভোটারের কোনও হদিশ মেলেনি। 'ভুয়ো' বা ‘নকল’ হওয়ার কারণে ৭৭,৫৬০ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তাঁদের একাধিক জায়গার ভোটার তালিকায় নাম আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আশ্বস্ত করেছেন যে একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়বে না। সেইসঙ্গে তিনি এটাও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, একজনও নকল বা অবৈধ ভোটারের নাম থাকবে না খসড়া ভোটার তালিকায়। যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর।
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের নয়া তারিখ
১) এনুমারেশন ফর্ম জমার শেষ তারিখ: ১১ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার)।
২) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ: ১৬ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার)।
৩) নোটিশ দেওয়া, হিয়ারিংয়ের মতো প্রক্রিয়া: ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি।
৪) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি (শনিবার)।