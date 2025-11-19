SIR Suicide committed by BLO in Malbazar: SIR চলাকালীন আত্মঘাতী মহিলা BLO? কারণ ঘিরে বিস্ফোরক দাবি পরিবারের

এসআইআর চলাকালীন একাধিক আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। এবং এই সব আত্মহত্যার নেপথ্যে এসআইআর রয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকী ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও বানানে ভুল থাকার আতঙ্কেও নাকি অনেকে আত্মঘাতী হয়েছেন। আর এবার খবর পাওয়া গেল এক বিএলও-র মৃত্যুর। রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের মালবাজারে ঘটনাটি ঘটেছে। আজ সকালে বাড়ির উঠোন থেকে উদ্ধার হয়েছে শান্তিমণি এক্কার ঝুলন্ত দেহ। এই আবহে পরিবারের সদস্যরা নাকি অভিযোগ করেছেন, এসআইআর-এর কাজের চাপ সহ্য না করতে পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন শান্তিমণি।
শান্তিমণির দেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্ত শেষে জানা যাবে তাঁর মৃত্যুর আসল কারণ। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিএলও-র দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই এলকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশম ফর্ম বিলি করেছেন শান্তিমণি। সম্প্রতি বেশ কিছু বাড়িতে গিয়ে সেই সব ফর্ম জমাও নিয়ে এসেছিলেন। তবে এর মাঝে নাকি কাজের চাপে ভেঙে পড়ছিলেন তিনি। মৃত বিএলও’র বাড়িতে যান অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বুলুচিক।
এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে নাকি এক ভোটার আত্মঘাতী হয়েছেন এসআইআর আতঙ্কে। মৃতের নাম জয় সিংহ। যদিও মৃতের পরিবারই সেই অভিযোগ মানেনি। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সন্ধ্যায় আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জয় সিংহ। এরপর তাঁকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে জানানো হয়। এই আবহে বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল দাবি করেন, এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয় জয়বাবুর। যদিও পরিবারের দাবি, এসআইআর নিয়ে কোনও আতঙ্ক ছিল না প্রৌঢ়ের মনে। জয় সিংহের পরিবারের বক্তব্য, জয় সহ পরিবরের সবার নামই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল।
