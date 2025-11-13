SIR Update: SIR পদ্ধতিতে কাদের নাম বাদ যাবে ভোটার তালিকা থেকে? স্পষ্ট করে জানাল নির্বাচন কমিশন

এসআইআর প্রক্রিয়ায় কাদের কাদের নাম বাদ পড়তে চলেছে সেই নিয়ে আতঙ্কের শেষ নেই। এই আতঙ্কের জেরে একের পর এক মৃত্যু হচ্ছে বলেও অভিযোগ। কিন্তু সত্যিই কি এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু নাম বাদ পড়তে পারে? সমস্যায় পড়তে পারে বহু নাগরিক? এবার এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নিজের অবস্থান ফের স্পষ্ট করল কমিশন। কাদের কাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে, সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হল। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন কারণে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়তে পারে।
কাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে?
কাদের নাম ভোটার তালিকায় রাখতে চলেছে নির্বাচন কমিশন, সেই তথ্য প্রথমে জেনে নেওয়া যাক। যেসব ভোটার কোনও এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স ১৮ বছরের বেশি ও যারা ভারতের নাগরিক, তাদের নামই একমাত্র ভোটার তালিকায় থাকবে। ২০২৫ সালের ভোটার তালিকাকে এক্ষেত্রে বেস তালিকা হিসেবে ধরা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হলে তিনটি মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। ১৮ বছর বয়স, এলাকার স্থায়ী বাসিন্দ ও ভারতের নাগরিক।
কাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চলেছে কমিশন
কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের নামই বাদ পড়বে কমিশনের তালিকা থেকে। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, মূলত তিনটি কারণে কোনও ব্যক্তির নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। এই তিনটি কারণ হল—
১. মৃত ব্যক্তি: তালিকায় থাকা যে সমস্ত ভোটার মৃত বলে চিহ্নিত হবেন, তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হবে।
২. স্থানান্তরিত ভোটার: যে সমস্ত ব্যক্তি অন্য কোথাও পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছেন এবং নতুন ঠিকানায় তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে, তাঁদের পুরাতন স্থান থেকে নাম বাদ পড়বে।
৩. নথির অভাব বা ভুলভ্রান্তি: যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম থাকার সপক্ষে কোনো বৈধ ডকুমেন্ট বা নথি নেই, অথবা ভুলবশত যাঁদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের নামও বাতিল করা হবে।
তালিকা সংশোধনের পদ্ধতি ও সময়সীমা
১. প্রথমে এনিউমারেশন ফর্মের তথ্যের ভিত্তিতে আগামী ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২. যাঁদের ভোটার এন্ট্রি ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে মেলেনি বা লিঙ্কিং হবে না, সেই সমস্ত ভোটারদের ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ERO) নোটিস পাঠাবেন।
৩. নোটিস পাওয়ার পর সেই ব্যক্তিকে হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকা হবে। সেখানে নির্ধারিত ১১টি নথির মধ্যে যেকোনও একটি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে হবে।
৪. ERO মূলত জানতে চাইবেন যে, ২০০২ সালে ওই ভোটার এবং তাঁর বাবা-মা কোথায় ছিলেন।
৫. এই নোটিস, হিয়ারিং এবং ভেরিফিকেশন পর্ব ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এরপরে সমস্ত যাচাই পর্ব মিটিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।
