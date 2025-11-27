Edit Profile
    SSC SLST untainted candidates and OMR: হাইকোর্টে কানমলা খেয়ে দাগিদের তালিকা দিল SSC, এবারের সকলের OMR প্রকাশের নির্দেশ

    ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দাগি অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সেই তালিকা প্রকাশের আবহেই হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, এবার এসএসসি যে নতুন করে পরীক্ষা নিয়েছে, তাতে যতদিন প্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে। 

    Published on: Nov 27, 2025 1:15 PM IST
    By Ayan Das
    কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরে দাগি অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক (২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া) মিলিয়ে ওই তালিকায় মোট ১,৮০৬ জনের নাম আছে। প্রার্থীদের নামের সঙ্গে রোল নম্বর, বিষয়, অভিভাবকের নাম এবং জন্মতারিখ দেওয়া হয়েছে। আর সেই তালিকা প্রকাশের আবহেই হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, এবার এসএসসি যে নতুন করে পরীক্ষা নিয়েছে, তাতে যতদিন প্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে। সেজন্য নির্দিষ্ট ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই নির্দেশ পালনের জন্য ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাবে এসএসসি। কমিশনের ওয়েবসাইটে ওএমআর শিট আপলোড করতে হবে।

    ২০২৫ সালে যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    ২০২৫ সালে যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)

    এমনিতে এসএসসির নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে প্রার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের ওএমআরের কার্বন কপি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মূল ওএমআর শিট জমা নেওয়া হয়েছে। আর ওএমআরের কার্বন কপি নিজেদের কাছে রাখতে পেরেছেন প্রার্থীরা। আর এবার প্রত্যেক প্রার্থীর ওএমআর শিট প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি সিনহা। সেইসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় যে প্যানেল প্রকাশিত হয়েছিল, সেটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে কারা কারা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের নামও সামনে আনতে হবে কমিশনকে।

    ২০১৬ সালের অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা

    তারইমধ্যে আজ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা হাইকোর্টে ফেরানোর পরে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন এক আইনজীবী। তিনি সওয়াল করেন যে দ্রুত নথি যাচাই করা হবে। তাই শুক্রবার থেকেই এসএসসি সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার একসঙ্গে শুনানির আর্জি জানান ওই আইনজীবী। তার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, দ্বিতীয় এসএলএসটি পরীক্ষা কী হবে, সেটাই কেউ জানেন না। সেখানে আইনজীবী নথি যাচাই বা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি সিনহা।

    তারইমধ্যে বুধবার সুপ্রিম কোর্ট এবং বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট যে মন্তব্য করল, তাতে এসএসসির নয়া নিয়োগ পরীক্ষার বৈধতা নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল, ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের সময় বলা হয়েছিল যে দাগি অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হননি, এমন প্রার্থীদের নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হোক। তাতে ফ্রেশার্সদের কথা বলা হয়নি। এসএসসি নিজেই পুরনো এবং নতুন প্রার্থীদের একসঙ্গে পরীক্ষা নিয়েছে।

