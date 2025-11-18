SSC Recruitment Exam Update: নথি যাচাইয়ের মধ্যেই SSC-র ইন্টারভিউ শুরু হবে, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি'র সিলেবাস রইল

SSC Recruitment Exam Update: নথি যাচাইয়ের মধ্যেই SSC-র ইন্টারভিউ শুরু হবে, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি'র সিলেবাস রইল
এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক প্রক্রিয়ার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন বা নথি যাচাইয়ের পর্বের মধ্যে ইন্টারভিউ শুরু করে দেওয়া হচ্ছে। যে প্রার্থী যে অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁকে সেখানকার কমিশনের অফিসেই ডাকা হবে। অনেকটা পথ উজিয়ে কলকাতায় কমিশনের সদর দফতরে আসতে হবে না।
আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইন্টারভিউ শুরু হতে পারে। মঙ্গলবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) তরফে জানানো হয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সপ্তাহের বুধবার থেকে বাংলা এবং ইংরেজির যোগ্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং লেকচার ডেমোস্ট্রেশন শুরু হয়ে যাবে। এসএসসির আঞ্চলিক অফিসেই প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং লেকচার ডেমোস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া চলবে। অর্থাৎ যে প্রার্থী যে অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁকে সেখানকার কমিশনের অফিসেই ডাকা হবে। অনেকটা পথ উজিয়ে কলকাতায় কমিশনের সদর দফতরে আসতে হবে না।
ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের মধ্যেই ইন্টারভিউ
এমনিতে আজ থেকে এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক প্রক্রিয়ার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন বা নথি যাচাইয়ের পর্ব শুরু হয়েছে। বিষয় ধরে-ধরে আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া চলবে। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে কোনওরকম সময় নষ্ট করতে চাইছে না কমিশন। তাই যে প্রার্থীদের নথি যাচাই হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের আগেভাগে ইন্টারভিউ এবং লেকচার ডেমোস্ট্রেশনে ডেকে নেওয়া হচ্ছে।
তারইমধ্যে এসএসসি গ্রুপ ‘সি’ এবং গ্রুপ ‘ডি’ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সিলেবাসও প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রুপ ‘সি’-র লিখিত পরীক্ষা হবে ৬০ নম্বরের। সাধারণ জ্ঞানে ২০ নম্বর, ইংরেজিতে ১০ নম্বর, লজিক্যাল রিজনিংয়ে ১০ নম্বর এবং পাটিগণিত অঙ্কে ২০ নম্বর থাকছে। সব প্রশ্নই দশম শ্রেণির স্তরের হবে। গ্রুপ ‘ডি’-র ক্ষেত্রে নম্বর বিভাজনের ক্ষেত্রে গলদ আছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ ‘ডি’ নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদন শুরু হয়ে গিয়েছে।
তারইমধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ-দ্বাoশ শ্রেণির নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একের পর এক মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এবার যে নয়া মামলা দায়ের করা হল, তাতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেটা কেন সরকারি অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলে পড়ানো শিক্ষক বা চাকরিপ্রার্থীরা পাবেন না? যদি সরকারি এবং সরকারি-পোষিত স্কুলে পড়ানো প্রার্থীদের সেই নম্বর দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদেরও কেন অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর প্রদান করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আইনজীবী মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, আগামী ২৮ নভেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হতে পারে।
