    SSC Class 11-12th Merit List: পরের সপ্তাহেই এসএসসির একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশ! তবে আছে বড় টুইস্ট

    একসঙ্গে নয়, ধাপে-ধাপে এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশিত হতে পারে। রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতরের সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিকেই বিষয়-ভিত্তিক চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের তোড়জোড় করছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)।

    Published on: Dec 09, 2025 9:58 PM IST
    By Ayan Das
    একসঙ্গে নয়, ধাপে-ধাপে এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশিত হতে পারে। রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতরের সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮ বাংলার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিকেই বিষয়-ভিত্তিক চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের তোড়জোড় করছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের চূড়ান্ত প্যানেল একসঙ্গে প্রকাশ করা হবে না। ধাপে-ধাপে করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলা এবং ইংরেজির চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশ করে দেবে এসসসি।

    পরের সপ্তাহেই এসএসসির একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশিত হতে পারে। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএনআই)
    পরের সপ্তাহেই এসএসসির একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশিত হতে পারে। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএনআই)

    এখনও সব বিষয়ের ইন্টারভিউ হয়নি!

    এমনিতে এখনও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সব বিষয়ের ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন হয়নি। বাংলা এবং ইংরেজির ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে। গত সপ্তাহে এসএসসির তরফে জানানো হয়েছিল যে এবার কমার্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন হবে। তারপর থেকে অন্য কোনও বিষয়ের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের তরফে আর কিছু জানানো হয়নি।

    যেমন ইন্টারভিউ, তেমনভাবেই চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশ

    ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সব বিষয়ের ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করে ধাপে-ধাপে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা বা প্যানেল প্রকাশ করা হবে। যখন যে বিষয়ের ইন্টারভিউ এবং ডেমোস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন সেটির চূড়ান্ত প্যানেল করবে কমিশন।

    সময় বাড়াতে সুপ্রিম কোর্টে যাবে এসএসসি?

    আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে একটা বিষয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া ৩১ ডিসেম্বরের ডেডলাইনের মধ্যে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারবে না কমিশন। সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা এবং ইংরেজির নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়তো ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সেরে ফেলা যাবে। আর নবম-দশমের তো এখনও ভেরিফিকেশনই শুরু হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে আরও কিছুটা সময় বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পথে হাঁটবে এসএসসি।

