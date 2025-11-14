Edit Profile
    অধীরের পরামর্শে সুকেশের অনশন প্রত্যাহার, ঠাকুরনগরে আন্দোলন চালাচ্ছেন মমতাবালা

    সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই রাজধানীতে সংগঠিত হবেন বলে জানান।তবে মমতাবালা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, দিল্লিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি তাঁদের পুরনো সিদ্ধান্ত। অধীর শুধু সেই ভাবনাকে সমর্থন করেছেন।

    Published on: Nov 14, 2025 11:20 AM IST
    By Md Aslam Hossain
    ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) বাতিলের দাবিতে ঠাকুরনগরে টানা অনশনে বসে আছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এবং তাঁর অনুগামী মতুয়ারা। এই আন্দোলন নবম দিনে পৌঁছতেই বড় সিদ্ধান্ত নিলেন সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি অনশন ভেঙে দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। আর এই সিদ্ধান্তের মূল প্রভাবক ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি এদিন অনশনমঞ্চে হাজির হয়ে মতুয়াদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন।

    সুকেশ জানান, অধীরের বক্তব্য তাঁদের ‘ভাল লেগেছে’ এবং আন্দোলনকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে হলে এখনই পরিকল্পনা সাজানো জরুরি। তাই নেত্রী মমতাবালার সঙ্গে আলোচনার পরই তিনি অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। যদিও মমতাবালা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ঠাকুরনগরের আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনিই দেবেন। সুকেশের কথায়, অধীরবাবুর কথায় দিশা মিলেছে। দিল্লিতে ব্যাপক মতুয়া সমাজ আছে, সেখানে আন্দোলন গড়লে বার্তা আরও জোরালো হবে। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই রাজধানীতে সংগঠিত হবেন বলে জানান।

    তবে মমতাবালা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, দিল্লিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি তাঁদের পুরনো সিদ্ধান্ত। অধীর শুধু সেই ভাবনাকে সমর্থন করেছেন। তাঁর ভাষায়, শুধু অধীর বললেন বলে নয়। পরিকল্পনা আগেই ছিল। কিন্তু নেতৃত্ব যদি দু’জনেই অনশনে থাকেন, তাহলে বাকিরা কীভাবে কাজ করবেন? তাই সুকেশকে অনশন ভাঙতে বলা হয়েছে।

    এই বিতর্কের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ঠাকুরনগরের অনশনমঞ্চ উঠে যাবে? সুকেশের জবাব, আপাতত তা নয়। মমতাবালা অনশন চালিয়ে যাবেন এবং সমান্তরাল ভাবে দিল্লিতে আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্যোগ চলবে। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আন্দোলনের মূল কেন্দ্র রাজধানীতেও স্থানান্তরিত হতে পারে। সারা দেশের মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের দিল্লির আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ডাকও দিয়েছেন তিনি।

