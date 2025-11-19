RG Kar protest case update: 'পুলিশের অধিকার আছে…', আরজি করের ‘আন্দোলনকারী’ ডাক্তারদের রক্ষাকবচ দিল না সুপ্রিম কোর্ট
সুপ্রিম কোর্টে আপাতত রক্ষাকবচ পেলেন না আরজি করের আন্দোলনে যোগ দেওয়া চিকিৎসকরা। আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা দাবি করেন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে। বারবার তাঁদের ডেকে পাঠাচ্ছে পুলিশ। সেই পরিস্থিতিতে তাঁদের রক্ষাকবচ দেওয়ার আর্জি জানান আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। যদিও সেই বিষয়ে আপাতত কোনওরকম হস্তক্ষেপ চায়নি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, চিকিৎসকদের তলব করার অধিকার আছে পুলিশের।
বুধবার শুনানির সময় জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের আইনজীবী করুণী নন্দীর সওয়ালের প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত জানায়, চিকিৎসকের এখনই সর্বাত্মক রক্ষাকবচ দিতে পারে না সুপ্রিম কোর্ট। শুনানির পরবর্তী দিনে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, ‘আমরা অনেক কিছুর সঙ্গে লড়াই করছি। আর তার কোনও শেষ নেই।’
সেইসঙ্গে শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, 'আন্দোলনের উপরে পর্যবেক্ষণ করা কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষে সহজ। দিল্লিতে বসে আমাদের পক্ষে কি কলকাতায় বিক্ষোভে নজর রাখা সম্ভব? আমরা কীভাবে চিকিৎসকদের সর্বাত্মক রক্ষাকবচ প্রদানের রায় দিতে পারি? আপনাদের তলব করার অধিকার আছে পুলিশের।'
উল্লেখ্য, গত বছর অগস্টে আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ। গ্রেফতার করা হয়েছিল সঞ্জয় রাইকে। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যদিও সিবিআই তদন্ত নিয়ে একাধিকবার উষ্মাপ্রকাশ করেছেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা।
এই বছরের অগস্টে দিল্লিতে সিবিআই অফিসারদের সঙ্গে দেখা করার পরে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা বলেছিলেন, 'সিবিআইয়ের ডিরেক্টর একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলেছেন। আমরা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছি। ওদের কথা থেকেই আমরা প্রশ্ন করছি। ওরা যে ৯৩টি রিপোর্ট তৈরি করেছে, সেখান থেকেই ওদের প্রশ্ন করছি।'
সিবিআইয়ের প্রতি চূড়ান্ত উষ্মাপ্রকাশ করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা আরও বলেছিলেন, 'বিরক্ত হয়ে গিয়ে (সিবিআই) বলে যে আমরা মামলা ছেড়ে দেব।' কোনও প্রশ্নের উত্তর ওদের কাছে নেই। আমি বলি, আমায় বলে কী লাভ। কোর্টে গিয়ে বলুন। চিন্তা করুন কী অবস্থা। যারা ১৪০ কোটি ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, তারা এই ধরনের কথাবার্তা বলছে এক বছর ধরে।'
