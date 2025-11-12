বিজেপির এজেন্ট ছাড়াই ফর্ম বিলি, মারধর, ৬৫টি অভিযোগে কমিশনের দ্বারস্থ শুভেন্দু

বঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে ফের উত্তাপ বাড়ছে রাজনীতিতে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে একের পর এক অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ৬৫টি পৃথক অভিযোগ জমা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-২দের বাদ দিয়েই ফর্ম বিলি করা হচ্ছে, এমনকি তাঁদের মারধরের ঘটনাও ঘটছে।
বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, বিজেপির তরফ থেকে কন্ট্রোল রুম ও মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৬৫টি অভিযোগ কমিশনে জানিয়েছেন। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে, বিএলওরা বাড়ি বাড়ি না গিয়ে ক্লাবে বসে ফর্ম দিচ্ছেন বা কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে ফর্ম পূরণ করছেন। বিজেপির বিএলএ-২দের ছাড়াই ফর্ম বিলি হচ্ছে, কোথাও তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে, কোথাও মারও খাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, অনেক জায়গায় বিজেপির প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে না দিয়েই এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক নিয়মের পরিপন্থী।
শুভেন্দুর দাবি, এফআইআর দায়ের করা হলেও পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। এটা রাজ্যের শাসক দলের প্রশ্রয়ে চলছে। তাঁর কথায়, এই ধরনের ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তোলে। বিজেপি চাইছে, কমিশন দ্রুত ব্যবস্থা নিক, যাতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।
তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর আওতায় বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও তথ্য যাচাইয়ের কথা। কিন্তু অভিযোগ, বহু জায়গায় আধিকারিকরা বাড়িতে না গিয়ে নির্দিষ্ট ক্লাব বা অফিস থেকে ফর্ম বিতরণ করছেন। শুভেন্দুর দাবি, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তিনি বলেন, তৃণমূলের কাউন্সিলরদের সঙ্গে থেকে বিএলওরা ফর্ম বিলি করছেন, যা নিয়মবহির্ভূত। এটা স্রেফ নির্বাচনী কারচুপির প্রস্তুতি।
বিজেপি নেতার আরও দাবি, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তাঁদের পর্যবেক্ষণ দল কাজ করছে। তিনি বলেন, বিজেপি প্রায় ৫০ হাজার বিএলএর কাগজপত্র জমা দিয়েছে। তার মধ্যে ৪২ হাজার আই-কার্ড কমিশন দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৪৩ হাজার বিএলএর আই-কার্ড, সিপিআইএম পেয়েছে প্রায় ৩০ হাজার, আর কংগ্রেস পেয়েছে ৯ হাজার। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, যখন এত বড় সংখ্যক এজেন্ট মাঠে কাজ করছেন, তখনও কেন বিজেপির এজেন্টদের বাদ দিয়ে কাজ হচ্ছে? কমিশন কি চোখ বুজে থাকবে? তৃণমূল শিবির যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।