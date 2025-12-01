Edit Profile
    'আমরা ফেভার নয়...,' ‘গো ব্যাক’ স্লোগান, সিইও দফতরে উত্তেজনার মধ্যে দাবিপত্র পেশ শুভেন্দুদের

    সিসিটিভি চালু রেখেই হিয়ারিং পর্ব করতে হবে, এই আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

    Published on: Dec 01, 2025 6:29 PM IST
    By Sahara Islam
    'আমরা ফেভার নয়, ফেয়ার চাই।' সোমবার সিইও দফতরে এসে এসআইআর নিয়ে মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠকের পর দাবি তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরমধ্যে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতায় রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-র দফতরে। শুভেন্দু অধিকারীকেও ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দিয়েছেন ‘বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি’র সদস্যরা। পালটা স্লোগান দেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। যা নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে একেবারে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশের বিশাল বাহিনী। কোনও রকমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

    সিইও দফতরে উত্তেজনা

    এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যে ক্রমশ চড়ছে উত্তেজনার পারদ। গত কয়েকদিন ধরে কলকাতায় সিইও দফতরের সামনে লাগাতার অবস্থান চালাচ্ছেন বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। সোমবার সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল সিইও দফতর। একাধিক এলাকা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা পৌঁছানো মাত্র পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ‘গো ব্যাক’ স্লোগান তুলতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। শুধু তাই নয়, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টাও করেন বিক্ষোভকারীরা। যা নিয়ে একেবারে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। বলে রাখা ভালো, সিইও মনোজকুমার আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বনির্ধারিত সূচি ছিল বিরোধী দলনেতার। শুভেন্দুরা যখন সিইও দফতরে বৈঠক করছেন, অন্যদিকে তখন বাইরে বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ‘বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি’র পাশাপাশি সিইও দফতরের বাইরে ভিড় জমান বিজেপি নেতাকর্মীরাও। নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে তাকিয়ে সতর্ক কলকাতা পুলিশবাহিনী।

    সিইও-র সঙ্গে বৈঠক

    বিক্ষোভের মধ্যেই কোনওরকমে সিইও দফতরের ভিতরে প্রবেশ করেন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধিদল। শুরু হয় বৈঠক। সেই বৈঠকে সিইও মনোজ আগরওয়ালের সামনে নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা তুলে ধরেন শুভেন্দুরা। সিইও-র হাতে একটি দাবিপত্র তুলে দেন তাঁরা। বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'সুপার টাইমার আইএএসদের বাদ দিতে হবে। ইআরও (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার)-দের এসডিও র‍্যাঙ্ক না থাকলে বাদ দিতে হবে। বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম বাদ দিতে হবে। অনেকের নাম রয়েছে।' আই প্যাকের বিরুদ্ধেও কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান তিনি। কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, 'পাঁচ হাজার বিএলও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম। দু’মাস হয়ে গেল কমিশন। কেন কিছু জানাল না?'

    কী বলছেন শুভেন্দু অধিকারী?

    সিইও দফতরের বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিডিও-দের একাংশের সাহায্য বিএলও-দের চাপ দিয়ে তাদের কাছ থেকে ওটিপি নিয়ে আইপ্যাকের লোকেরা মৃত, অন্যত্র চলে যাওয়া এবং বাংলাদেশি মুসলিম, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম রেখে দিয়েছে। আমরা তার নমুনা ওদের (কমিশনকে) দিয়েছি। ১৭১১১টি বুথের অভিযোগ, সিরিয়াল নম্বর এবং ডেটা আমরা স্পেশাল অবজার্ভার এবং সিইও-কে দিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন এবং টেকনোলজি ব্যবহার করে যতটা সম্ভব ফিল্টার করার চেষ্টা করবেন। এই আশ্বাস মিলেছে।' সিসিটিভি চালু রেখেই হিয়ারিং পর্ব করতে হবে, এই আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, লোকসভা ভোটের মতো সিসিটিভি বা ওয়েবকাস্টিং বন্ধ করতে দেওয়া যাবে না। কমিশনের কন্ট্রোল রুম থেকে যেন সিসিটিভি মনিটর করা হয়। বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'রাজ্য সরকারের অফিসাররাই হিয়ারিং করবেন, তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু সেখানে যেন মাইক্রো অবজারভার হিসেবে নিরপেক্ষ আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়।' তাঁর স্পষ্ট কথা, 'এটা সব দলের জন্যই প্রযোজ্য। আমরা ফেভার নয়, ফেয়ার চাই।'

