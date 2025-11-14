Edit Profile
    ‘একটু সাবধানে থাকবেন’ পাকিস্তান থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেলেন শুভেন্দু

    যে নম্বর থেকে ফোনটি এসেছে বলে শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহল জানিয়েছে, সেটি পাকিস্তানের নয়, সৌদি আরবের কোড +৯৬৬ দিয়ে শুরু হওয়া একটি নম্বর। তবুও অডিয়োয় বক্তা নিজেকে ‘পাকিস্তান থেকে ফোন করা’ দাবি করছে। 

    Published on: Nov 14, 2025 1:39 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ফের সংবাদ শিরোনামে। অভিযোগ, দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করা দিনই তাঁর মোবাইলে আসে প্রাণনাশের হুমকি। শুভেন্দুর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ এখন সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলেই তাঁকে এমন হুমকি পেতে হচ্ছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে।

    আরও পড়ুন: খগেনের ওপর হামলা, শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা আরও বাড়াচ্ছে কেন্দ্র

    ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। সেই দিনই দিল্লিতে শাহের সঙ্গে শুভেন্দুর একান্ত বৈঠক হয়। বৈঠকে মূলত রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে বিজেপি সূত্রের দাবি। আর ঠিক সেই দিনই তাঁর ফোনে আসে একটি হুমকি কল। অডিয়ো ক্লিপটি বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে এক ব্যক্তি হিন্দিতে বলছেন, ‘আমি পাকিস্তান থেকে বলছি। একটু সাবধানে থাকবেন। না হলে উড়ে যাবেন। কত বিএসএফ উড়ে গেল ভারতে! আপনিও উড়ে যাবেন।’

    কিন্তু এখানে শুরু হচ্ছে রহস্য। যে নম্বর থেকে ফোনটি এসেছে বলে শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহল জানিয়েছে, সেটি পাকিস্তানের নয়, সৌদি আরবের কোড +৯৬৬ দিয়ে শুরু হওয়া একটি নম্বর। তবুও অডিয়োয় বক্তা নিজেকে ‘পাকিস্তান থেকে ফোন করা’ দাবি করছে। অডিয়োয় বক্তার হিন্দি উচ্চারণ তেমন সাবলীল নয়, বাক্যগঠনও দুর্বল। বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, হিন্দি উচ্চারণ ও টোনে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সাধারণভাবে শোনা উচ্চারণের সঙ্গেই মিল রয়েছে। ফলে অনুমান করা হচ্ছে, কেউ হয়তো সৌদি আরব থেকে ফোন করে নিজের পরিচয় গোপন করতে পাকিস্তানের নাম ব্যবহার করেছেন। শুভেন্দু নিজেও বৃহস্পতিবার জানান, বাংলাদেশ থেকে তিনি প্রায় নিয়মিতভাবেই হুমকি-মেসেজ পান। তাঁর অভিযোগ, এই রাজ্য এখন সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। তারা এখানে নাশকতা করে না, কারণ জানে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তাই এটা তাদের সেফ জোন। তাঁর দাবি, পাকিস্তান থেকে হুমকি তো পেয়েছেনই, বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিয়ত বার্তা আসে।

