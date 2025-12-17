Edit Profile
    Tata Steel World 25K Kolkata 2025: TSW ম্যারাথনের আগেই বড় পদক্ষেপ, উঠে এল ৩২ লাখ টাকা, কীসে লাগবে?

    কয়েকদিন পরেই টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের দশম সংস্করণের রেস হবে। তার আগেই সামাজিক কাজের জন্য ৩২ লাখ টাকারও বেশি উঠেছে। যা ১২টিরও বেশি সামাজিক কাজে ব্যবহার করা হবে।

    Published on: Dec 17, 2025 6:41 PM IST
    By Ayan Das
    কয়েকদিন পরেই টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের দশম সংস্করণের রেস হবে। তার আগেই সামাজিক কাজের জন্য ৩২ লাখ টাকারও বেশি উঠেছে। যা ১২টিরও বেশি সামাজিক কাজে ব্যবহার করা হবে। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহের কাজ চলবে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। আগামী ২১ ডিসেম্বর রেস আছে। অর্থাৎ তার প্রায় দু'সপ্তাহ পর্যন্ত সামাজিক প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের কাজ চলবে।

    কয়েকদিন পরেই টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের দশম সংস্করণের রেস হবে।
    কয়েকদিন পরেই টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের দশম সংস্করণের রেস হবে।

    উল্লেখ্য, এবার টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর (ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট অ্যাম্বাাসাডর) হিসেবে কেনি বেডনারেকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মাত্র ২৭ বছরেই অলিম্পিক্সে জোড়া পদক জিতেছেন 'কুং ফু কেনি'। ২০২০ সালের টোকিয়ো অলিম্পিক্সের পরে ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সেও রুপো জেতেন। আর টোকিয়োয় ২০২৫ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন সোনা। পেয়েছেন রুপোও। সেই তারকাকেই এবার টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের (Tata Steel World 25K Kolkata তথা TSW 25K) ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

    মার্কিন তারকা বলেছেন, 'জীবন আমাকে শিখিয়েছে যে গন্তব্যের চেয়ে যাত্রা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি দৌড়, প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে গড়ে তোলে।টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতার দশম বর্ষের অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। খেলাধুলার প্রতি শহরের আবেগ এবং স্বাস্থ্যের প্রতি এই ম্যারাথনে যে জোর দোওয়া হয়, তা সত্যিই আমার নিজের কাহিনীর সঙ্গে মিলে যায়। আমি কলকাতার উৎসাহী অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করার এবং তাঁদের এই উদ্যোগ উদযাপন করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

    এমনিতে এবার টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনে থাকবেন ২২ জন ‘পেসার’। সেই ম্যারাথনে ‘পেসার’-দের মধ্যে যেমন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা থাকবেন, তেমনই থাকবেন অসামান্য সাফল্য অর্জন করা সদস্যরাও। সবথেকে বড় ব্যাপার ১০ কিমির 'পেসার'-দের সকলেই মহিলা।

