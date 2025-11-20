Edit Profile
    Tata Steel World 25K Kolkata: অলিম্পিক্সে ২ পদক, বিশ্বজয়- সেই 'কুং ফু কেনি' হলেন কলকাতা TSW ম্যারাথনের ‘মুখ’

    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর (ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট অ্যাম্বাাসাডর) হিসেবে কেনি বেডনারেকের নাম ঘোষণা করা হল। যে ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ২১ ডিসেম্বর।

    Published on: Nov 20, 2025 6:22 PM IST
    By Ayan Das
    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর (ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট অ্যাম্বাাসাডর) হিসেবে কেনি বেডনারেকের নাম ঘোষণা করা হল। মাত্র ২৭ বছরেই অলিম্পিক্সে জোড়া পদক জিতেছেন 'কুং ফু কেনি'। ২০২০ সালের টোকিয়ো অলিম্পিক্সের পরে ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সেও রুপো জেতেন। আর টোকিয়োয় ২০২৫ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন সোনা। পেয়েছেন রুপোও। সেই তারকাকেই এবার টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের (Tata Steel World 25K Kolkata তথা TSW 25K) ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বেছে নেওযা হল।

    আর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার মার্কিন তারকা বলেছেন, 'জীবন আমাকে শিখিয়েছে যে গন্তব্যের চেয়ে যাত্রা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি দৌড়, প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে গড়ে তোলে।টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতার দশম বর্ষের অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। খেলাধুলার প্রতি শহরের আবেগ এবং স্বাস্থ্যের প্রতি এই ম্যারাথনে যে জোর দোওয়া হয়, তা সত্যিই আমার নিজের কাহিনীর সঙ্গে মিলে যায়। আমি কলকাতার উৎসাহী অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করার এবং তাঁদের এই উদ্যোগ উদযাপন করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

