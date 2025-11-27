Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tata Steel World 25K Kolkata: কলকাতা TSW ম্যারাথনের কাউন্টডাউন শুরু! বাইচুং খেললেন, রেফারি হলেন শ্রাবন্তী

    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। এই বছরের সংস্করণের কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে প্রাণবন্ত প্রদর্শনী ম্যাচের মধ্যে। ‘বাইচুংস ১০’ দিয়ে। ফাইভ-এ-সাইড ম্যাচ খেলেন বাইচুং ভুটিয়া। রেফারির বাঁশি বাজিয়ে ইভেন্টের সূচনা করেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।

    Published on: Nov 27, 2025 11:26 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। এই বছরের সংস্করণের কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে প্রাণবন্ত প্রদর্শনী ম্যাচের মধ্যে। ‘বাইচুংস ১০’ দিয়ে। ফাইভ-এ-সাইড ম্যাচ খেলেন বাইচুং ভুটিয়া। রেফারির বাঁশি বাজিয়ে ইভেন্টের সূচনা করেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। বাইচুং বলেন, ‘আমি আজ যা দেখলাম, তা সত্যি কলকাতার হৃদয়কে তুলে ধরে। বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত হতে দেখে আমার মনে পড়ল কেন এই শহর ভারতের ক্রীড়া হৃদয়। আমি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই ঐতিহাসিক সংস্করণকে অবিস্মরণীয় করে তোলার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে, অংশগ্রহণ করতে এবং এগিয়ে আসতে।’

    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের আইকন শ্রাবন্তী বলেন, ‘আমি প্রত্যেক মহিলাকে বলতে চাই যে শুধু ১৫ শতাংশ নয়, আমি চাই আরও বেশি সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করুক। আমি মনে করি দৌড়ানো শুধুমাত্র ফিটনেসের জন্য নয়, শুধুমাত্র খেলাধুলা বা অন্য কিছুর জন্য নয়, আমি মনে করি মহিলাদের তাঁদের নিজস্ব শক্তি, তাঁদের নিজস্ব স্বাধীনতা, তাঁদের নিজস্ব স্বাস্থ্য এবং তাঁদের নিজস্ব কল্যাণের জন্য এতে যোগ দেওয়া উচিত।’

    টাটা স্টিলের কর্পোরেট সার্ভিসেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিবি সুন্দর রামম বলেন, ‘টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা-এর দশম বার্ষিকীতে রেকর্ড অংশগ্রহণ দেখে আমরা গর্বিত, যা শহরের প্রাণবন্ত স্পিরিট এবং এখানকার মানুষের আবেগের প্রকৃত প্রতিফলন। এই প্রতিযোগিতা কেবল অ্যাথলেটিক প্রতিভা প্রদর্শন করে না, বরং উদযাপন করে ফিটনেসকে।’

    News/Bengal/Tata Steel World 25K Kolkata: কলকাতা TSW ম্যারাথনের কাউন্টডাউন শুরু! বাইচুং খেললেন, রেফারি হলেন শ্রাবন্তী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes