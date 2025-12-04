Edit Profile
    Tata Steel World 25K Kolkata: কার্গিল যুদ্ধের ফৌজি থেকে ১০ কিমি মহিলা ব্রিগেড - TSW ম্যারাথনের পেসাররা চমকপ্রদ

    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের দশম সংস্করণে থাকবেন ২২ জন ‘পেসার’। আগামী ২১ ডিসেম্বর টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথন আছে। আর সেই ম্যারাথনে ‘পেসার’-দের মধ্যে যেমন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা থাকবেন, তেমনই থাকবেন অসামান্য সাফল্য অর্জন করা সদস্যরাও। 

    Published on: Dec 04, 2025 9:51 PM IST
    By Ayan Das
    টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথনের দশম সংস্করণে থাকবেন ২২ জন ‘পেসার’। আগামী ২১ ডিসেম্বর টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কিমি ম্যারাথন আছে। আর সেই ম্যারাথনে ‘পেসার’-দের মধ্যে যেমন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা থাকবেন, তেমনই থাকবেন অসামান্য সাফল্য অর্জন করা সদস্যরাও। সবথেকে বড় ব্যাপার ১০ কিমির 'পেসার'-দের সকলেই মহিলা।

    ১০ কিমির অনুপ্রেরণাদায়ী 'পেসার'-দের মধ্যে থাকছেন রোশনী গুহঠাকুরতা, যিনি ‘বাইল্যাটারাল ক্লাবফুট’-র শিকার ছিলেন। জন্ম থেকেই সেরকম হয়। এক্ষেত্রে শিশুর উভয় পা ভেতরের দিকে বাঁকানো থাকে। আজ সিএসইসির ডেপুটি ম্যানেজার তিনি। আছে আট বছরের সন্তান। সেইসঙ্গে একজন সফল ম্যারাথন ও আল্ট্রা রানার, যিনি একটি গতিহীন রুটিন থেকে নিজের জীবনকে ফিটনেস এবং সহনশীলতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত জীবনে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি ৮৫ মিনিটের বাস পেসিংয়ের নেতৃত্ব দেবেন।

    উদ্যোক্তা এবং চান্দাগিনির প্রতিষ্ঠাতা চন্দা আহুজা ৭৫ মিনিটের বাস পেসিংয়ের নেতৃত্ব দেবেন। আর চক্ষু বিশেষজ্ঞ শ্বাশ্বতী বিশ্বাস) নেতৃত্ব দেবেন ৬০ মিনিটের গ্রুপকে। এই লাইন-আপে আছেন কলকাতার মনপ্রীত সিংও। ২৫ কিমি ক্যাটাগরির দ্রুততম পেসার। কার্তিকায় পান্ডে এখন একজন পোডিয়াম ফিনিশার হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। আছেন কলকাতার বাপাই ভট্টাচার্য। যিনি, একজন কার্গিল যুদ্ধের প্রবীণ সৈনিক এবং কমরেডস ম্যারাথন ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট।

    আর সেই বিষয়টি নিয়ে প্রো-ক্যাম ইন্টারন্যাশনালের যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিবেক সিং বলেছেন, ‘পেসিং একটি নিঃস্বার্থ কাজ, এবং টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা-এর গদশমম সংস্করণ উদযাপন করার সময়, আমাদের পেসাররা সত্যিই এই ইভেন্টের হৃদয় ও আত্মাকে প্রতিফলিত করেন। ২৫কে-এর নেতৃত্ব দেওয়া প্রতিরক্ষা বাহিনীর শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে ১০কে-এর পেসিং করা অনুপ্রেরণাদায়ী সর্ব-মহিলা দল পর্যন্ত, এই বছরের লাইনআপ সাহস, বৈচিত্র্য এবং গোষ্ঠী চেতনাকে মূর্ত করে তোলে।’

    ১০ কিমি ‘পেসার’ কারা কারা?

    ১) এলিনা গোপার্মা শেরপা (বাসের সময় ৫৮ মিনিট)

    ২) শাশ্বতী বিশ্বাস (বাসের সময় ৬০ মিনিট)

    ৩) উমাদেবী শর্মা (বাসের সময়: ৬৫ মিনিট)

    ৪) জ্যোতি সাহু (বাসের সময়: ৭০ মিনিট)

    ৫) শোভা আগরওয়াল (বাসের সময়: ৭৫ মিনিট)

    ৬) চন্দা আহুজা (বাসের সময়: ৭৫ মিনিট)

    ৭) নম্রতা আগরওয়াল (বাসের সময়: ৮০ মিনিট)

    ৮) রোশনী গুহাঠাকুরতা (বাসের সময়: ৮৫ মিনিট)

    ৯) প্রিয়ন্তী দত্ত (বাসের সময়: ৮৮ মিনিট)

    সামরিক বাহিনীর পেসার (২৫ কিমি) কারা কারা?

    ১) মনপ্রীত সিং Manpreet Singh (বাসের সময়: ২:০০ ঘণ্টা) (কলকাতা)

    ২) কার্তিকায় পান্ডে (বাসের সময়: ২:০৫ ঘণ্টা) (নয়াদিল্লি)

    ৩) রাম মোহন (বাসের সময়: ২:১০ ঘণ্টা) (পঞ্জাব)

    ৪) আশিস ঢিংরা (বাসের সময়: ২:১৫ ঘণ্টা) (নয়া দিল্লি)

    ৫) গুরমীত রাতুরি (বাসের সময়: ২:২০ ঘণ্টা) (নয়াদিল্লি)

    ৬) চানামবাম রুহিকান্ত সিং (বাসের সময়: ২:২৫ ঘণ্টা) (কানপুর)

    ৭) ললিতকুমার তিওয়ারি (বাসের সময়: ২:৩০ ঘণ্টা) (নয়াদিল্লি)

    ৮) পরমজিৎ যাদব (বাসের সময়: ২:৩৫ ঘণ্টা) (রেওয়ারি)

    ৯) বাপাই ভট্টাচার্য (বাসের সময়: ২:৪০ ঘণ্টা) (কলকাতা)

    ১০) গৌরব শ্রীবাস্তব (বাসের সময়: ২:৪৫ ঘণ্টা) (লখনউ)

    ১১) রতনদীপ সিং (বাসের সময়: ২:৪৫ ঘণ্টা) (নয়াদিল্লি)

    ১২) সঞ্জীব কুমার (বাসের সময়: ২:৫০ ঘণ্টা) (কলকাতা)

    ১৩) বিদ্যাসাগর মেহতা (বাসের সময়: ২:৫৫ ঘণ্টা) (নয়াদিল্লি)

