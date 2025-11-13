Edit Profile
    WB and Kolkata weather forecast: উত্তুরে হাওয়ায় ঠান্ডা বাড়ল কলকাতায়! এই সপ্তাহে আরও পারদ পড়বে পশ্চিমবঙ্গে?

    উত্তুরে হাওয়ায় ঠান্ডা বাড়ল কলকাতায়! আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। একই স্তরে থাকবে মোটামুটি।

    Published on: Nov 13, 2025 9:59 AM IST
    By Ayan Das
    উত্তুরে হাওয়ার জেরে আরও কমল কলকাতার তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.২ ডিগ্রি কম। তবে বুধবারের থেকে ০.১ ডিগ্রি কমেছে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। অন্যদিকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঠেকেছে ২৮ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৬ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি আজকের মতোই থাকবে।

    উত্তুরে হাওয়ায় ঠান্ডা বাড়ল কলকাতায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)
    উত্তুরে হাওয়ায় ঠান্ডা বাড়ল কলকাতায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)

    স্বাভাবিকের থেকে কম থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

    আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। একই স্তরে থাকবে মোটামুটি। এই কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিকের থেকে দুই বা তিন ডিগ্রি কম থাকবে। অর্থাৎ বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব থাকবে কয়েকদিন।

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২০ ডিগ্রি। জলীয় বাষ্প কম থাকায় এবং শুল্ক ও ঠান্ডা বাতাসের কারণে স্বাভাবিকের থেকে নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এই সপ্তাহান্তে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি থেকে ১৮ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। তবে বাতাসের ধরন পরিবর্তনের কারণে পরে সামান্য কিছুটা উঠতে পারে তাপমাত্রা।

    শেষ ১০ বছরে কলকাতায় শীতলতম নভেম্বর

    ১) ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর: ১৪.৬ ডিগ্রি।

    ২) ২০২০ সালের ২৪ নভেম্বর: ১৫.৪ ডিগ্রি।

    ৩) ২০২২ সালের ২৪ নভেম্বর এবং ২৭ নভেম্বর: ১৬.৫ ডিগ্রি।

    ৪) ২০১৬ সালের ১৭ নভেম্বর: ১৬.৯ ডিগ্রি।

    ৫) ২০১৮ সালের ২৪ নভেম্বর: ১৭ ডিগ্রি।

    ৬) ২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর: ১৭.১ ডিগ্রি।

    ৭) ২০২১ সালের ২১ নভেম্বর, ২০২৪ সালের ২৬-২৮ নভেম্বর এবং ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর: ১৭.২ ডিগ্রি।

    ৮) ২০১৯ সালের ২০ নভেম্বর: ১৮.১ ডিগ্রি।

    ৯) ২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর: ১৮.৯ ডিগ্রি।

    কোন জেলার আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    ১) আজ, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) একইভাবে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। আগামী বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    News/Bengal/WB And Kolkata Weather Forecast: উত্তুরে হাওয়ায় ঠান্ডা বাড়ল কলকাতায়! এই সপ্তাহে আরও পারদ পড়বে পশ্চিমবঙ্গে?
