WB Winter Forecast till 6th Dec: ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ কাটলেই বাংলায় ফিরবে শীত! মঙ্গল থেকে পারদ পড়বে, কুয়াশা কোন জেলায়?

WB Winter Forecast till 6th Dec: ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ কাটলেই বাংলায় ফিরবে শীত! মঙ্গল থেকে পারদ পড়বে, কুয়াশা কোন জেলায়?
ঘূর্ণিঝড় দ্রুত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গেও পারদ পতনের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। এমনিতে পশ্চিমবঙ্গের উপরে ঘূর্ণিঝড় দিটওয়ার প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব পড়েনি। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের মেঘের কারণে পশ্চিমবঙ্গে ঠান্ডা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। আর এবার সেই মেঘ কাটলেই পশ্চিমবঙ্গের তাপমাত্রা কমে যাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনে পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তন হবে না। তবে পরবর্তী তিনদিনে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো কমে যাবে।
পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় কুয়াশার কেমন দাপট থাকবে?
১) সোমবার এবং মঙ্গলবার সকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। কমে যাবে দৃশ্যমানতা।
২) দক্ষিণবঙ্গের মতো সোমবার এবং মঙ্গলবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। তার জেরে দৃশ্যমানতাও কমে যাবে। তবে কোনও জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়নি।
ডিসেম্বরের শুরুতে কি পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হবে?
আপাতত পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হবে না। আগামী সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর. মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
শুক্রবার এবং শনিবারের পরে রবিবারও সামান্য বেড়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৪ ডিগ্রি। যা শুক্রবার বেড়ে ১৭.৩ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছিল। শনিবার সেটা আরও বেড়ে ১৭.৪ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে। আর রবিবার সেটা ঠেকেছে ১৭.৫ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিক। আর কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ২৭.৯ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম।
