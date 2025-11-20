শীতের ইনিংসে জোর ধাক্কা! রাজ্যে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ, জানুন আবহাওয়া আপডেট

নভেম্বরের শুরু থেকেই রাজ্যজুড়ে ছিল শীতের আমেজ। ভোর ও রাতে মিলছিল ঠান্ডার শিরশিরানি। ভালোই শীতের ছোঁয়া উপভোগ করছিলেন শীতবিলাসীরা। আশা ছিল, শীঘ্রই জাঁকিয়ে শীত পড়বে। কিন্তু হঠাৎ করেই সেই অনুভূতি খানিকটা উধাও। কারণ এরমধ্যেই হাজির হল বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্ত। যার প্রভাবে রাজ্যে শীতের দাপট কমতে শুরু করেছে। ফলে আবার বাড়তে পারে তাপমাত্রা।
রাজ্যে বাড়বে তাপমাত্রা
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে উত্তর ও দক্ষিণ-উভয় বঙ্গেই রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার দাপটও বাড়বে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সমস্ত জেলায়। সকালের দিকে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা। দৃশ্যমানতা কমে গেলে যানবাহন চলাচলেও প্রভাব পড়তে পারে, সে বিষয়ে আগাম সতর্কতা জারি করেছে দফতর। তাপমাত্রা বাড়ায় দিনের বেলায় অস্বস্তি গুমোট ভাব থাকবে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে একটি সক্রিয় নিম্নচাপের প্রভাবে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়েছে, আর সেই কারণেই শীতের আমেজ দুর্বল হয়েছে। কয়েক দিন আগেও রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মৃদু শীতের অনুভূতি মিললেও, এখন আবহাওয়ার সেই চরিত্রই বদলে যাচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পর্যবেক্ষণ, চলতি সপ্তাহেই সমুদ্রে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরির ইঙ্গিত রয়েছে। তবে রাজ্যে এখনই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আকাশ মূলত পরিষ্কারই থাকবে।
এক নজরে আবহাওয়া
বৃহস্পতিবার কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আকাশ পরিষ্কারই থাকবে, ফলে দিনের বেলায় রোদের উপস্থিতি বেশি অনুভূত হতে পারে। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্র ও শনিবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বাকি কোথাও বৃষ্টি হবে না। শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ১-২ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে চলতি সপ্তাহে। পাশাপাশি ভোর ও রাতের দিকে ভোগাবে কুয়াশা।
নভেম্বরের মাঝামাঝি তাপমাত্রা দ্রুত কমতে শুরু করায় গ্রাম থেকে শহর-সব জায়গাতেই শীতের আমেজ তৈরি হচ্ছিল। অনেকেই শীতের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ নিম্নচাপের দাপটে সেই শীতের দাপট থমকে গেছে। যদিও আবহাওয়া দফতর মনে করছে, এই পরিবর্তন সাময়িক। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই ফের জোরদার ভাবে ফিরতে পারে শীত। এরমধ্যে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভোরবেলা ঘন কুয়াশার দাপট দেখা দিতে পারে। রাস্তাঘাটে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার কারণে পরিবহণে সমস্যা হতে পারে বলে সতর্ক করে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আপাতত রাজ্যবাসীর নজর নতুন নিম্নচাপের গতিবিধির দিকে, আর অপেক্ষা শীতের ফের প্রত্যাবর্তনের।