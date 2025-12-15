SIR: পরীক্ষা শেষ! রাত পোহালেই প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা, নাম থাকবে তো?
খসড়া তালিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশের আগে চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি চলছে কমিশনের দফতরে।
রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর প্রক্রিয়া। জমা পড়েছে এনুমারেশন ফর্ম। তার ভিত্তিতে মঙ্গলবার প্রকাশিত হতে চলেছে খসড়া ভোটার তালিকা। তবে বুথস্তরের আধিকারিক (বিএলও)-দের ব্যবহারের জন্য তৈরি বিএলও অ্যাপে ইতিমধ্যে চলে এসেছে খসড়া তালিকা। সেই তালিকা এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছেন নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত বিএলও-রা। যদিও সর্বসাধারণের জন্য তালিকা প্রকাশ হবে আগামীকাল।
নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে খসড়া ভোটার তালিকা। খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরে সেখানে নাম রয়েছে কিনা, তা যাচাই করে নেওয়ার জন্য ভোটারদের পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটাররা বিএলও-দের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা তথ্য যাচাই করতে পারবেন। কমিশনের ‘ইসিআইনেট’ মোবাইল অ্যাপ থেকেও তা জানা যাবে। এছাড়া কমিশনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও)-এর ওয়েবসাইট থেকেও তা যাচাই করে নিতে পারবেন ভোটারেরা। খসড়া তালিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশের আগে চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি চলছে কমিশনের দফতরে। কমিশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে বিএলও অ্যাপে সেই খসড়া তালিকা দেখা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বুথ ধরে ধরে ভোটারদের নামের তালিকা দেখা যাচ্ছে সেখানে। সূত্রের খবর, যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম শুধুমাত্র সই করে জমা দিয়েছেন, তাঁদেরও নাম থাকবে কমিশনের খসড়া তালিকায়।
শুধুমাত্র মৃত, অন্যত্র চলে যাওয়া, নিখোঁজ এবং একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারদের নাম বাদ যাচ্ছে এই তালিকা থেকে। এছাড়া অনেকে এমনও রয়েছেন, যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেননি। অর্থাৎ, তাঁরা ভোটার হতে চান না। এই নামগুলি খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জনের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। কমিশন সূত্রে খবর, এছাড়া খসড়া তালিকায় সকলেরই নাম থাকার কথা। যদিও এ বিষয়ে কমিশনের তরফে এখন নিশ্চিতভাবে জানানো হয়নি। প্রথমে ঠিক ছিল ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া তালিকা। পরে তা পিছিয়ে ১৬ ডিসেম্বর হয়। গত ২৭ অক্টোবর রাজ্যে এসআইআরের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিল কমিশন। সে দিন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯। কমিশন জানিয়েছে, মোট ভোটারের নামে এনুমারেশন ফর্ম ছাপানো হয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই ফর্ম নিয়ে গিয়েছিলেন বুথ স্তরের অফিসার (বিএলও)-রা। যে নামগুলি সরাসরি বাদ পড়েছে (মৃত, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ, একাধিক জায়গায় নাম এবং যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেননি) পড়েছে, সেগুলি বাদে সকলেরই নাম খসড়া তালিকায় ওঠার কথা।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দফতর ইতিমধ্যে জেলাস্তরে ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছে। সেখানে গিয়েও নিজেদের নাম দেখতে পারবেন সংশ্লিষ্ট জেলার ভোটারেরা। এই তালিকা প্রকাশের পরে সেখান থেকে অনেকেরই ডাক পড়বে কমিশনের শুনানিতে। তার ভিত্তিতে তৈরি হবে চূড়ান্ত তালিকা। ভোটকর্মী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানান, 'যাঁরা কমিশনের শুনানিতে ডাক পাবেন, তাঁদের কাছে বিএলও-দের নোটিস পৌঁছে দিতে হবে। শুনানি শুরু হলে যাঁরা ভুল তথ্য দিয়েছেন, তাঁদের বিষয়টি কী ভাবে কমিশন সমাধান করবে, তা নিয়ে শনিবার একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। আশা করি, শুনানিতে কাদের ডাকা হবে, সেই তালিকাও আজকেই চলে আসবে।'