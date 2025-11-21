Edit Profile
    TMC Councilor on IPAC: 'তৃণমূলের রেজাল্ট খারাপ হলে আইপ্যাককে গাছে বেঁধে পেটান'

    আইপ্যাক নিয়ে পার্থসারথীর বক্তব্য, 'আইপ্যাক টাকা কামিয়ে চলে যাবে। কর্মীদের বলব রেজাল্ট খারাপ হলে আইপ্যাককে গাছে বেঁধে পিটুন। তৃণমূলের যে আইপ্যাক রয়েছে, তারা কলকাতায় ভুলভাল রিপোর্ট দিচ্ছে। দলের রেজাল্ট খারাপ হলে তার দায়িত্ব কে নেবে? দলের রেজাল্ট খারাপ হলে আইপ্যাককে গাছে বেঁধে পেটান।'

    Published on: Nov 21, 2025 8:27 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    তৃণমূলের হয়ে সমীক্ষার কাজ করে আইপ্যাক। সেই আইপ্যাক নিয়ে অবশ্য তৃণমূলের নানা মহলে নানা অভিযোগ এবং অনুযোগ ছিল প্রথম থেকেই। যদিও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সেই অসন্তোষ সেভাবে প্রকাশ্যে আর আসেনি। তবে বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই আইপ্যাকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তমলুকের এক তৃণমূল কাউন্সিলর। সম্প্রতি তমলুকের তৃণমূল পার্থসারথী মাইতি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অভিযোগ করেন, পুরসভার অস্থায়ী চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হওয়ার পরই ক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের একাংশ।

    আইপ্যাক নিয়ে বিস্ফোরক তমলুকের তৃণমূল কাউন্সিলর

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি তমলুক পুরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় দলীয় নির্দেশে পদত্যাগ করেছেন। আর তারপরই দলেরই নির্দেশে তমলুক পুরসভার অস্থায়ী দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন চঞ্চল খাড়া। তবে তাতে অনেক তৃণমূল কাউন্সিরই অসন্তুষ্ট। পার্থসারথী মাইতির অভিযোগ, টাকা দিয়ে পদ কিনেছেন চঞ্চল খাড়া। তিনি তাঁর পোস্টে ক্ষোভ উগরে দেন আইপ্যাকের বিরুদ্ধেও। তাঁর অভিযোগ, আইপ্যাক ভুলভাল রিপোর্ট দিচ্ছে কলকাতায়। এমনকী জেলা সভাপতিকেও তোলাবাজ আখ্যা দেন পার্থসারথী।

    পার্থ মাইতি নিজের পোস্টে লেখেন, 'একটা কথা আপনাদের জানাচ্ছি দল চেয়ারম্যান ঠিক করে তাই মেনে নিতে হয় আজকের যিনি চেয়ারম্যান ইনি একমাস আগেও দলের সভাপতি ছিলেন তখন কি ওনার এই কর্তব্য তমলুকের মানুষের জন্য মনে পড়েনি?? প্রশ্ন রইল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে দল কিভাবে সেটাকে শট আউট করবে সেটা দলের ব্যাপার। কিন্তু একটাই কথা বলব আইপ্যাক নামক যে বস্তুটি, এখন কলকাতায় রিপোর্ট দিচ্ছে তাদের কথায় সব চলছে। দলের রেজাল্ট খারাপ হলে দায়িত্ব নেবে তো? না তখন নেতাদের দোষ দেবেন?? টাকা নিয়ে পালাবেন না তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বলব রেজাল্ট খারাপ হলে এই আইপ্যাক কে বেঁধে রাখুন। এই আইপ্যাক ভালোবাসার মর্ম বুঝে না টাকা কামাতে আসছে টাকা কামিয়ে চলে যাবে তাই কর্মীদের বলব রেজাল্ট খারাপ হলে গাছে বেঁধে পিটুন।'

    News/Bengal/TMC Councilor On IPAC: 'তৃণমূলের রেজাল্ট খারাপ হলে আইপ্যাককে গাছে বেঁধে পেটান'
