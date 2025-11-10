TMC Petition On SIR: সুপ্রিম-দুয়ারে SIR স্থগিত করার আর্জি তৃণমূলের, ভাবী CJI-এর বেঞ্চে মামলা, কবে শুনানি?

পুজোর পর থেকেই বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে এসআইআর। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এত হন্তদন্ত ভাবে শুরু করার মধ্যে যৌক্তিকতা কোথায়— এই প্রশ্ন তুলে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা বিরোধী দল এসআইআরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। তামিলনাড়ুর শাসক দল ডিএমকে ইতিমধ্যেই শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি তুলে। অন্যদিকে কেরালা বিধানসভা বিরোধী প্রক্রিয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কবে শুনানি মামলার?
সোমবার তৃণমূলের তরফে সুপ্রিম কোর্টের এসআইআর বিরোধী মামলার পিটিশন ফাইল করেছেন রাজ্যসভার সংসদ দোলা সেন এবং দক্ষিণ কলকাতা সংসদ মালা রায়। আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার বিচারপতি সূর্যকান্ত ও মাননীয় বিচারপতি জয়মূল্য বাগচীর বেঞ্চে এই মামলা শুনানি সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও চাইছেন এসআইআরের চলতি প্রক্রিয়া স্থগিত করা হোক। তবে এর পাশাপাশি তিনি প্রশাসনকে নির্দেশ দেন যেন সাধারণ মানুষের কোন সমস্যা না হয়। এসআইআরের নথি সংক্রান্ত কাজে যেন সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা হয়।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মহত্যার ঘটনা
মোটা তালিকার এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে আতঙ্ক থেকে মৃত্যু ও আত্মহত্যার মতো অভিযোগ। বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এসআইআর-এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় এত তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। এই প্রক্রিয়াটিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া উচিত বলে জানান তিনি। তবে এর পাশাপাশি রাজ্যবাসীদের এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
কী বললেন মমতা
বন্যা বিপর্যয়ের পরে উত্তরবঙ্গ কেমন রয়েছে, সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শিলিগুড়িতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে এদিন দেখাশোনা করেন উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কাজকর্ম। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গী হন মনোজ পন্থও। বিকেলে উত্তরকন্যা থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে এসআইআর নিয়ে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। কেউ যাতে আত্মহত্যার পথ বেছে না নেন সেই অনুরোধ রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘মানুষের পাশে থাকবেন। সব ব্যাপারে সাহায্য করবেন। নিরপেক্ষ ভাবে সকলকে এসআইআর করতেও সাহায্য করবেন।’
উত্তরবঙ্গ সামলাতেও বিশেষ নির্দেশ
প্রসঙ্গত উত্তরবঙ্গে বন্যাকবলিত এলাকার মানুষদের খাবারের ব্যবস্থা করতে কমিউনিটি কিচেন চালু রাখতে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি পঞ্চায়েত দমকল পূর্ত বিভাগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। নির্দেশ দেন জেলাশাসক পুলিশ সুপার জেলা পরিষদ এবং পুরসভাগুলিকেও।
