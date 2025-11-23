Edit Profile
    BLO-র কাজে বাধা, হুমকি! পুলিশের জালে সন্দেশখালির তৃণমূল কর্মী, বিস্ফোরক BJP

    তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার হতেই মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি।

    Published on: Nov 23, 2025 4:26 PM IST
    By Sahara Islam
    ভোটার তালিকায় কোনও যোগ্য নাগরিক যেন বাদ না যান, আবার অযোগ্য কেউ যাতে ঢুকে না পড়েন- এই লক্ষ্যেই রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকার ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন’ (এসআইআর)। এই আবহে বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) কাজে বাধা ও হুমিক দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। সন্দেশখালি-১ ব্লকের বিডিও-র অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। আর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজনৈতিক মহল।

    পুলিশের জালে সন্দেশখালির তৃণমূল কর্মী (সৌজন্যে টুইটার)
    জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি-১ ব্লকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ করছেন দীপক মাহাতো নামে এক বিএলও। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলও এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন, পূরণের পর তা সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনের সাইটে আপলোডের কাজও করছেন। অভিযোগ, তাঁর এই কাজে বারবার বাধা দিচ্ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী জামিরুল ইসলাম মোল্লা। কয়েকদিন ধরেই এ ব্যাপারে বিডিও-র কাছে অভিযোগ জানাচ্ছেন দীপক মাহাতো। তাঁর অভিযোগ, এনুমারেশন ফর্ম বিভিন্ন ভাবে বিকৃত করতে বলছিলেন জামিরুল। শুধু তাই নয়, এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে যেতেও বাধা দেওয়া হয় তাঁকে। হুমকি দেওয়া হয়, যদি তাঁর কথা না শোনেন তবে বিপদ হতে পারে ওই বিএলও। তাঁর অভিযোগ, প্রাণনাশেরও হুমকি দিয়েছেন জামিরুল। ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

    অন্যদিকে, দিনকয়েক ধরে নানা ভাবে এসআইআর-এর কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় দীপক মাহাতো প্রথমে বিডিও-কে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানান। পরে লিখিত ভাবেও জামিরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তারপরেই ন্যাজাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিডিও। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জামিরুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিকে, তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার হতেই মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। বসিরহাট জেলা বিজেপির যুব সভাপতি পলাশ সরকার বলেছেন, 'অনেক জায়গা থেকেই খবর আসছে তৃণমূলের নেতারা বিএলও-দের উপর মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করছেন। দিকে দিকে বিএলও-রা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁদের চরম পরিণতির জন্য দায়ী তৃণমূল। তাঁরা দলীয়ভাবে ও সরকারিবাবে এসআইআর-কে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কারণ তাঁদের ভোট ব্যঙ্কে টান ধরেছে।' তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বুলবুল রহমান আবার বলছেন, 'বিএলও-দের মধ্যে একাংশ এমনও আছেন যাঁরা তাঁদের কাজে অতি সক্রিয়।'

