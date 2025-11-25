Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Train Cancellation Update: দক্ষিণ পূর্ব রেলের এক ঝাঁক ট্রেন বাতিল চলতি সপ্তাহে! লিস্ট দেখে নিন

    কোন কোন ট্রেন বাতিল হল দেখে নিন।

    Published on: Nov 25, 2025 1:20 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ফের একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের খবর দক্ষিণ পূর্ব রেলের শাখায়। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করার ঘোষণা এসেছে রেলের তরফে। যার জেরে আগামী কয়েকদিন ব্যাপক দুর্ভোগে পড়তে পারেন যাত্রীরা।

    এক সপ্তাহে ৪০টি ট্রেন বাতিল হতে চলেছে ঘোষণা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শাখায়
    এক সপ্তাহে ৪০টি ট্রেন বাতিল হতে চলেছে ঘোষণা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শাখায়

    ২৫-২৭ নভেম্বর চক্রধরপুর ডিভিশনে মোট ৩২ টি ট্রেন বাতিলের খবর উঠে এসেছে। জানা যাচ্ছে রেলের লোকো পাইলটের একটি পরীক্ষা, তাতে বহু রেলকর্মী নিয়োজিত থাকার ফলে এই সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, আদ্রা ডিভিশনে টানা এক সপ্তাহ ২৪-৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বেশ কিছু কাজ চলবে। তার জন্য ২৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ৮ টি মেমু প্যাসেঞ্জার।

    ( ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই-কুণ্ডলী উড়েছে ১০০ থেকে ১২০ কিমি গতিতে! এন্ট্রি ভারতে, DGCA কী বলল?)

    ( Pak attacks Afghanistan: ফোকাসে আফগান জামাত?পেশাওয়ারে হামলার পরই আফগানিস্তানে হানা পাকিস্তানের! মৃত বহু শিশু)

    ( Advocate on Sheikh Hasina: হাসিনার সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে? বাংলাদেশে তাবড় সিনিয়র আইনজীবীকে বিস্ফোরক প্রশ্ন, বললেন…)

    একনজরে দেখে নেওয়া যাক বাতিল হওয়া ট্রেনগুলির তালিকা। ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর বাতিল থাকবে, ৬৮০৪৫/৬৮০৪৬ টাটানগর-রাউরকেল্লা-টাটানগর মেমু,৬৮১৩৩/৬৮১৩৪ টাটানগর-বাদামপাহাড়-টাটানগর মেমু,৬৮১২৯/৬৮১৩০ টাটানগর-বাদামপাহাড়-টাটানগর মেমু, ৬৮০২৯/৬৮০৩০ রাউরকেল্লা-ঝাড়সুগদা-রাউরকেল্লা মেমু,৬৮০৩৩/৬৮০৩৪ ঝাড়সুগদা-সম্বলপুর-ঝাড়সুগদা মেমু, ৬৮১২৫/৬৮১২৬ টাটানগর-বারবিল-টাটানগর মেমু, ৬৮০৮৫/৬৮০৮৬ টাটানগর-বারকানা-টাটানগর মেমু, ৬৮০২৩/৬৮০২৪ ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম মেমু, ৬৮১৩৮ চাইবাসা-টাটানগর মেমু। ২৫ ও ২৬ নভেম্বর বাতিল থাকবে, ৬৮১৩৫/৬৮১৩৬ টাটানগর-বাদামপাহাড়-টাটানগর মেমু, ৬৮০০৩/৬৮০০৪ টাটানগর-গুয়া-টাটানগর মেমু,৬৮০২৫/৬৮০২৬ চক্রধরপুর-রাউরকেল্লা-চক্রধরপুর মেমু, ৫৮১৫১/৫৮১৫২ বীরমিত্রপুর-বরশুঁয়া-বীরমিত্রপুর প্যাসেঞ্জার,৫৮৬৫৯ হাতিয়া-রাউরকেল্লা প্যাসেঞ্জার, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর বাকিল থাকবে, ৬৮১২৭/৬৮১২৮ চাকুলিয়া-টাটানগর-চাকুলিয়া মেমু,৫৮৬৬০ রাউরকেল্লা-হাতিয়া প্যাসেঞ্জার, ৬৮০৩৫ টাটানগর-হাতিয়া মেমু, ২৪, ২৫, ২৬ নভেম্বর বাতিল থাকছে ৬৮১৩৭ টাটানগর-চাইবাসা মেমু।

    এছাড়াও আর্দ্রা ডিভিশনে ২৫ নভেম্বর বাতিল থাকছে ৬৮০৪৫/ ৬৮০৪৬ আদ্রা-আসানসোল-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ২৫ ও ২৯ নভেম্বর বাতিল থাকবে,২৮ নভেম্বর বাতিল হবে,৬৮০৮৯/৬৮০৯০ মেদিনীপুর-আদ্রা-মেদিনীপুর মেমু ৬৮০৭৭/৬৮০৭৮ আদ্রা-ভগা - আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ৩০ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৫৩/৬৮০৫৪ আদ্রা - বরাভূম - আদ্রা মেমু। এছাড়াও বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও সীমিত করা হয়েছে।

    News/Bengal/Train Cancellation Update: দক্ষিণ পূর্ব রেলের এক ঝাঁক ট্রেন বাতিল চলতি সপ্তাহে! লিস্ট দেখে নিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes