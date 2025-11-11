চরম ভোগান্তির আশঙ্কায় যাত্রীরা! ফের ট্রেন বাতিল শিয়ালদহ শাখায়, মেট্রোয় নয়া বিপ্লব

আবারও যাত্রী ভোগান্তি চরমে ওঠার আশঙ্কা। সাম্প্রতিক দফায় দফায় ট্রেন বাতিল হয়েছে হাওড়া ডিভিশনে। সপ্তাহান্তে একাধিক লোকাল বাতিলে চরমে উঠে যাত্রীদের ভোগান্তি। এবার সেই ছবির পুনরাবৃত্তি দেখা যেতে চলেছে শিয়ালদহ ডিভিশনে। অন্যদিকে, মেট্রো লাইনে নতুন বিপ্লবের সাক্ষী হতে চলছে কলকাতা।
শিয়ালদহ ডিভিশন
শিয়ালদহ শাখায় সিগন্যাল, ট্রাফিক-পাওয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে সাময়িক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বেশ কিছু ট্রেনও বাতিল থাকছে। ১১ নভেম্বর অর্থাৎ আজ রাত ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে ১২ তারিখ ভোর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত শিয়ালদহ ও বিধাননগর স্টেশনের মধ্যে কিছু অংশে পাওয়ার ব্লক করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিবৃতি জারি করা হয়েছে রেলের তরফে। সেই বিবৃতিততেই এই সামগ্রিক পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে।
মঙ্গলবার বাতিল ট্রেনের তালিকা
৩২২৪৯ শিয়ালদহ-ডানকুনি লোকাল
৩২২৫২ ডানকুনি-শিয়ালদহ লোকাল
৩১৪৪৭ শিয়ালদহ-নৈহাটি লোকাল
৩১৪৫০ নাইহাটি – শিয়ালদহ লোকাল
এদিকে, ৩১৫৪২ শান্তিপুর-শিয়ালদহ লোকালের যাত্রাপথ সংক্ষেপিত করা হচ্ছে। ব্যারাকপুরেই শেষ হবে যাত্রা। পাশাপাশি ১২ নভেম্বর অর্থাৎ বুধবার ৩১৫১১ শিয়ালদহ- শান্তিপুর লোকাল ব্যারাকপুর থেকে ছাড়বে। ৫৩১৭১ শিয়ালদহ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার ১২ নভেম্বর শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে। কিন্তু ছাড়ার কথা ছিল ভোর ৩টে বেজে ৪৫ মিনিটে। অন্যদিকে, আসানসোল ডিভিশনেও চলতি মাসে থাকছে বেশ কিছু বদল থাকছে। ইন্টারলকিং সংক্রান্ত নানাবিধ কাজের জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা যাচ্ছে। সে কারণেই বর্ধমান-দুর্গাপুর-আসানসোল সেকশনে বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথে বদল থাকছে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত।
মেট্রোয় বিপ্লব
১৯৮৪ সালে যে মেট্রোর সূচনা হয় তিলোত্তমায়। তারপর থেকে মেট্রো লাইনে একের পর এক বিপ্লবের সাক্ষী থেকেছে কলকাতাবাসী। ইতিমধ্যেই শহর থেকে শহরতলী জুড়েছে মেট্রো লাইনে। গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো লাইন তৈরি থেকে শুরু করে দেশের গভীরতম স্টেশন তৈরির নজির তৈরি করেছে মেট্রো। আর এবার সেই মেট্রোয় ছুটবে চালক ছাড়াই। ইতিমধ্যে দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে চালু হয়েছে চালকবিহীন ট্রেন। আর এবার কলকাতাতেও সেই ট্রেন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে রেল। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য টাকাও বরাদ্দ করা হয়ে গিয়েছে। জানা গেছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত অর্থাৎ কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে চালক ছাড়াই চলবে মেট্রো।
এবার কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল বা সিবিটিসি সিগন্যাল ব্যবস্থা বসতে চলেছে ব্লু লাইনে। সেই কাজের জন্যে ৪৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। চলতি বছরেই এই আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই কাজ সম্পন্ন হবে। বর্তমানে কলকাতা মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ লাইনে ৬ মিনিট অন্তর একটি ট্রেন চলে। সেই সময়ের ব্যবধান কমিয়ে এবার ২ মিনিট করতে চাইছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তাই অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন সিস্টেমের উপর জোর দিচ্ছে মেট্রো। কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল বা সিবিটিসি সিগন্যালিং সিস্টেম হল এমন একটি ব্যবস্থা যা চালু হলে তবেই চালকহীন মেট্রো চলা সম্ভব। এই সিগন্যাল ব্যবস্থায় একজন ট্রেন অ্যাটেন্ডেন্টের প্রয়োজন হয়। তবে এই লাইনে সিবিটিসি চালু হতে এখনও অন্তত তিন থেকে চার বছর লেগে যাবে বলেই মনে করছেন মেট্রো আধিকারিকরা।