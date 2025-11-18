NEP মেনে এগোচ্ছে ত্রিপুরা, TIUT-র নয়া ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দাবি করেন, ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয়ভাবে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে, যা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য।
Published on: Nov 18, 2025 9:28 AM IST
By HT Bangla
আগরতলায় টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (TIUT) উদ্বোধন করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়ার চ্যান্সেলর সত্যম রায়চৌধুরী। সেই অনুষ্ঠান থেকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই ধরনের উন্নয়নের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। সেইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সরাসরি দেখতে পেয়ে আনন্দিত। আগরতলার টেকনো ইন্ডিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে এখন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রায় ২,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে পড়াশোনা করছে। ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয়ভাবে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে, যা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। আর টেকনো ইন্ডিয়ার চ্যান্সেলর বলেছেন, টেকনো ইন্ডিয়ার কাছে ত্রিপুরার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরার প্রথম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা আজ তরুণ মনকে অনুপ্রাণিত ও লালন করে একটি শিক্ষাগত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।