Mamata govt's Unnonoyer Panchali: '২ কোটির বেশি চাকরি', ১৫ বছরের 'সাফল্যের' খতিয়ান পেশ মমতার, পাঁচালি গাইলেন ইমন

Mamata govt's Unnonoyer Panchali: '২ কোটির বেশি চাকরি', ১৫ বছরের 'সাফল্যের' খতিয়ান পেশ মমতার, পাঁচালি গাইলেন ইমন
বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের রিপোর্ট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'উন্নয়নের পাঁচালি' নামে সেই রিপোর্ট কার্ড পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বন্ধ করে দিলেও রাস্তা, বাড়ি-সহ খরচ করেছে রাজ্য সরকারই। সেইসঙ্গে তাঁর ১৫ বছরের শাসনকালে কত চাকরি হয়েছে, রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধি কত হয়েছে, সেইসবও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাঁর সেই খতিয়ান পেশ করার আগে 'উন্নয়নের পাঁচালি' গান সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী। সেজন্য ইমনকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।
মমতার 'উন্নয়নের পাঁচালি', কী কী দাবি করলেন?
১) মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, শেষ সাড়ে ১৪ বছরে রাজ্যের জিডিপি বেড়ে ২০.৩১ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। মূলধনী খাতে ব্যয় বেড়েছে ১৭.৬৭ শতাংশ।
২) ১৪ বছরে দু'কোটি চাকরি দিয়েছি, দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেছেন, বেকারত্ব কমানো হয়েছে ৪০ শতাংশ। রাজ্যের লোকাল কোচ, মেট্রোর কোচ, জাহাজ, ভারী যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। ইস্পাত কারখানা এবং সিমেন্ট কারখানাও আছে। দেউচা পাচামিতে এক লাখ কর্মসংস্থান হবে। রাজ্যে তৈরি হচ্ছে ছ'টি অর্থনৈতিক করিডর।