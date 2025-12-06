Edit Profile
    Babri Masjid in Bengal: বাংলার বাবরি মসজিদও হটিয়ে দেব! শিলান্যাসের দিনেই হুংকার যোগী আদিত্যনাথের ডেপুটির

    হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নিয়ে হুংকার দিলেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কেশব প্রসাদ মৌর্য। যিনি যোগী আদিত্যনাথের ডেপুটি। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এসে এই বাবরি মসজিদও ভেঙে ফেলবেন।

    Dec 06, 2025
    Ayan Das
    হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নিয়ে হুংকার দিলেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কেশব প্রসাদ মৌর্য। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এসে এই বাবরি মসজিদও ভেঙে ফেলবেন। সংবাদমাধ্যম ‘লাইভ হিন্দুস্তান’-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি বলেন যে ৬ ডিসেম্বর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। আজকের দিনেই বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। আর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অযোধ্যার মতো পশ্চিমবঙ্গের মসজিদ ভেঙে ফেলা হবে। দেশের মানুষ এ ধরনের মানুষকে বিশ্বাস করেন না।

    হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নিয়ে হুংকার দিলেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কেশব প্রসাদ মৌর্য। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নিয়ে হুংকার দিলেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কেশব প্রসাদ মৌর্য। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    আজ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তাতে জনজোয়ার নামে। তার জেরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সদ্য ছেঁটে ফেলা ভরতপুরের বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের তরফে বাবরি মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তিনি মাথা নোয়াবেন। প্রয়োজনে শহিদ হয়ে যাবেন। কিন্তু বাবরি মসজিদ তৈরি করেই ছাড়বেন বলে দাবি করেন হুমায়ুন।

    আরও পড়ুন: PM Modi at HTLS 2025: ১ লাখ কোটি টাকার বেশি পড়ে আছে দেশে, গরিব ও মধ্যবিত্ত খুঁজছে সরকার, জানালেন মোদী

    তারইমধ্যে আজ সংহতি দিবসে 'মিলেমিশে থাকার' বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'একতাই শক্তি। আমি সকলকে সংহতি দিবস বা সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বাংলার মাটি একতার মাটি। এই মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি - এই মাটি কখনও মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে, আগামিদিনেও করবে না।'

    আরও পড়ুন: 'এক মাসের মধ্যে ৮০ কোটি...,' বেলডাঙায় 'বাবরি' নির্মাণে বড় অনুদান হুমায়ুনকে, কে তিনি?

    অন্যদিকে হুমায়ুনকে নিশানা করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বাংলায় কোনও ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিগণ তাঁদের জায়গায় মন্দির, মসজিদ, গির্জা কিংবা তাঁদের ধর্মের আরাধনার জায়গা করতেই পারেন। তার জন্য তাঁকে বহিষ্কার বা তাঁর প্রতি কোনও শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা এগুলো হতে পারে না। এগুলো কখনও তৃণমূল কংগ্রেস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।’

    আবার বিজেপি নেতা অর্জুন সিং হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'বাবরি মসজিদ বানালে হুমায়ুনকে বাবরের কাছে পাঠিয়ে দেব।' এরই সঙ্গে এই মসজিদ তৈরির অনুষ্ঠানকে 'নাটক' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। অর্জুন সিং বলেন, 'যদি কবির এখানে বাবরি মসজিদ তৈরির চেষ্টা করেন, আমি তাঁকে বাবরের (মুঘল সম্রাট) কাছে পাঠাব। কোনও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হবে না। এটা সব নাটক।'

