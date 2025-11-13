Edit Profile
    Vidyasagar Setu Closed: রবিবার ফের বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, কোন পথে যান চলাচল হবে? কতক্ষণ

    Vidyasagar Setu Closed On Sunday: রবিবার ফের বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু। বিকল্প চারটি পথে যান চলাচল করবে। দেখে নিন সেই সব রুটগুলি।

    Published on: Nov 13, 2025 9:27 PM IST
    By Sanket Dhar
    ফের বন্ধ থাকছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু। গুরুত্বপূর্ণ মেরামতির কাজের জন্য ১৬ নভেম্বর রবিবার মোট ১৬ ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে এই সেতুতে। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটি এই সংস্কার কাজ পরিচালনা করবে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রী ও গাড়িচালকদের সাময়িক অসুবিধায় পড়তে হবে।

    রবিবার ফের বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু
    রবিবার ফের বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু

    কেন বন্ধ থাকছে?

    কলকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সেতুর ‘স্টে’ ও ‘হোল্ডিং ডাউন’ কেবল সংস্কার করা হবে। পাশাপাশি ‘বিয়ারিংস’ প্রতিস্থাপন করা হবে। তাই এই সিদ্ধান্ত। রবিবার অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর সকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মোট ১৬ ঘণ্টা বিদ্যাসাগর সেতুতে সব ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। শহরের যান চলাচলে বড় ধরনের বিঘ্ন এড়াতে কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা একাধিক বিকল্প পথের কথা জানিয়েছেন।

    যান চলাচলের বিকল্প ব্যবস্থা

    যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে কলকাতা পুলিশ হাওড়া ও কলকাতার সংযোগকারী বেশ কয়েকটি রুটে ট্র্যাফিক ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। বিদ্যাসাগর সেতুর উপর নির্ভরশীল যাত্রীদের হাওড়া ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতু ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

    বিকল্প কোন কোন পথে হবে যান চলাচল?

    ১. এজেসি বোস রোড ধরে জিসাস আইল্যান্ডের দিক থেকে আসা সমস্ত পশ্চিমমুখী গাড়িগুলিকে টার্ফ ভিউয়ের কাছে রেড রোড ধরে হেস্টিংস ক্রসিং ও সেন্ট জর্জেস গেট রোড-স্ট্র্যান্ড রোড-এর পথে ঘুরিয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে।

    ২. কেপি রোডের দিক থেকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনগুলি ১১ ফারলং গেট থেকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড-স্ট্র্যান্ড রোড-হাওড়া ব্রিজের পথে যাবে।

    ৩. সিজিআর রোড হয়ে খিদিরপুরের দিক থেকে আসা পূর্বমুখী যানবাহনগুলিও হেস্টিংস ক্রসিং থেকে একই ভাবে সেন্ট জর্জেস গেট রোড হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড-হাওড়া ব্রিজের পথে চালিত হবে।

    ৪. এছাড়াও কেপি রোডের ওয়াই পয়েন্ট থেকে ঘোড়া পাসের দিক দিয়ে আসা গাড়িগুলিকেও বিকল্প রুটে ঘোরানো হবে।

    কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, জনগণের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ। এই মেরামতির ফলে সাময়িক যানজট তৈরি হতে পারে। তবে ট্র্যাফিক বিভাগের কর্মীরা শহরের অভ্যন্তরীণ একাধিক রাস্তা দিয়েও পরিস্থিতি অনুযায়ী যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করবেন।

