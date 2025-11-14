হাতি দেখতে গিয়ে গ্রামবাসীদের উপর ছররা গুলি! মালবাজারে উত্তেজনা, বনদফতরের ভূমিকায় ক্ষোভ

Edit Profile
    Published on: Nov 14, 2025 1:14 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    মালবাজারের পশ্চিম ডামডিম এলাকায় বুনো হাতি দেখতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর বিপত্তি। বৃহস্পতিবার রাতে বনদফতরের ছোড়া ছররা গুলিতে আহত হন আট-নয়জন গ্রামবাসী। রাতের অন্ধকারে আচমকা গুলি লাগায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলেও প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও শারীরিকভাবে তারা আপাতত স্থিতিশীল, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠেছে। বনদফতরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন স্থানীয়রা।

    আহত সঞ্জয় রায় এবং নোকুল গোপ অভিযোগ করে জানান, তাঁরা শুধু দূর থেকে হাতিটিকে দেখতে গিয়েছিলেন। কোনও রকম সতর্কতা বা পূর্বঘোষণা ছাড়াই বনকর্মীরা সরাসরি তাঁদের দিকেই ছররা গুলি চালায় বলে দাবি দুই যুবকের। তাঁদের কথায়, কেউ হাতে, কেউ পায়ে, কেউ কপাল বা পেটে গুলির আঘাত পেয়েছেন। এলাকার বাসিন্দা সুরেশ কেরকাট্টা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁরা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দেবেন।

    অন্যদিকে, বন দফতর দাবি করছে ভিন্ন কথা। তাঁদের বক্তব্য, সকাল থেকেই পশ্চিম ডামডিম এলাকায় একটি বুনো হাতি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং পরিস্থিতি যথেষ্ট বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বনকর্মীরা সকাল থেকে হাতিটির গতিবিধি নজরে রাখছিলেন এবং বহুবার গ্রামবাসীদের হাতির কাছাকাছি না যেতে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু লোকজনের একটি বড় অংশ বারবার সতর্কতা অমান্য করেন। বনদফতরের কথায়, সন্ধ্যায় হাতিটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে জনতার দিকে তেড়ে এলে চেল নদীর দিক থেকে আকাশে ছররা গুলি ছোড়া হয় জনতাকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, শূন্যে ছোড়া গুলি মাটিতে থাকা মানুষের শরীরে লাগল কীভাবে? তারঘেরা রেঞ্জার স্বপন কুমার রায় বলেন, তাঁরা তিনটি গাড়িতে ১৫ জন কর্মী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গ্রামবাসীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কথায়, হাতি যখন উন্মত্ত আচরণ শুরু করে, তখন বাধ্য হয়ে আকাশে গুলি ছোড়া হয়, আর তাতেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েকজন আহত হয়েছেন।

    ঘটনার খবর পৌঁছাতেই মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক পুলিশ দল নিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছান। তিনি আহতদের অবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং পরে তাঁদের গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেন। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ডামডিম গ্রামে রাতভর তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, হাতি দেখা নিয়ে বারবার এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, আর বনদফতরের অসতর্কতার ফলেই গ্রামবাসীদের প্রাণ সংশয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে।

