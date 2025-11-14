Edit Profile
    পরিবেশ আদালতের অনুমতির অপেক্ষায় শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, তৎপর বিশ্বভারতী

    বৈঠকে সকলেই সম্মত হন মেলা হবে, তবে সম্পূর্ণ আদালতের গাইডলাইন মেনে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার জানান, ঐতিহ্য বজায় রেখে পরিবেশসম্মত মেলা আয়োজনের ব্যাপারে দুই সংস্থা একজোট। 

    Published on: Nov 14, 2025 11:57 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    শান্তিনিকেতনের বছরের সবচেয়ে বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব পৌষমেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করেই সবথেকে বেশি কৌতূহল থাকে রবীন্দ্রনগরীর অন্দর-বাহিরে। প্রাক্তনদের মিলনমেলা, দেশ বিদেশের মানুষের আগমন, গ্রামীণ সংস্কৃতির উৎসব সব মিলিয়ে পৌষমেলা শান্তিনিকেতনের প্রাণস্পন্দন। গত বছরের মতো এবারও পূর্বপল্লির মাঠে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে মেলা করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে সব জল্পনার কেন্দ্রবিন্দু একটাই, চূড়ান্ত অনুমতি দেবে কি জাতীয় পরিবেশ আদালত?

    বিশ্বভারতীর সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবেশ আদালতের গাইডলাইন মেনে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব মেলার আয়োজন করতেই তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ স্পষ্ট বলেন, মেলা করার ইচ্ছা কর্তৃপক্ষের শতভাগ। কিন্তু অনুমোদনের সিদ্ধান্ত একমাত্র পরিবেশ আদালতের হাতে। শর্ত মেনে আবেদন জানানো হবে। আশা করা হচ্ছে আদালত বাধা দেবে না। মেলা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী শুরু হবে ৭ পৌষ, অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর। তবে তার আগের দিনই, ২২ ডিসেম্বর, রয়েছে দূষণ সংক্রান্ত মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানি।

    বৃহস্পতিবার বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে পৌষমেলা নিয়ে বিস্তর বৈঠক হয়। বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বৈঠকে সকলেই সম্মত হন মেলা হবে, তবে সম্পূর্ণ আদালতের গাইডলাইন মেনে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার জানান, ঐতিহ্য বজায় রেখে পরিবেশসম্মত মেলা আয়োজনের ব্যাপারে দুই সংস্থা একজোট। সিদ্ধান্ত হয়েছে, মেলা চলবে ছয় দিনই সময়সীমা কোনওভাবেই বৃদ্ধি করা হবে না। মেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাঠের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং দু’দিনের মধ্যেই মাঠ পুরোপুরি পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

    উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের মেলা হওয়ার পর প্রায় পাঁচ বছর ধরে পৌষমেলা কার্যত বন্ধ ছিল। মহামারীর বছরে মেলা হয়নি। পরের দুই বছরও বিশ্বভারতী আয়োজন করেনি। গত বছর আবার মেলা ফিরলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শেষ মুহূর্তে, ফলে বাইরের রাজ্যের স্টল খুব একটা আসেনি। এবার পরিস্থিতি অনেক বেশি স্বাভাবিক, পরিকল্পনাও সময়মতো।

