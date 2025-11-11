WB 32000 Primary Teachers Case: ৩২০০০ শিক্ষকের মধ্যে ৩৬০ ক্ষেত্রে অনিয়ম, সেটাই বড় দুর্নীতি নাকি! সওয়াল রাজ্যের

প্রাথমিকের ৩২,০০০ জন শিক্ষক নিয়োগের মধ্যে স্রেফ ৩৬০টি ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আর সেটাকেই বড়সড় দুর্নীতি বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে সওয়াল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সওয়াল করেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্তেও মেলেনি দুর্নীতির কোনও প্রমাণ। একইভাবে মেধাতালিকার ক্ষেত্রেও কোনওরকম অনিয়ম হয়নি বলে দাবি করেছে রাজ্য সরকার।
আর যে মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের তরফে সেই সওয়াল করা হয়েছিল, সেটা বছরকয়েক ধরে চলছে। ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ৪২,৫০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩২,০০০ জন প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকের চাকরি থাকবে না। তবে চাকরিচ্যুত হলেও শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।
সেই রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যায়। তাতে প্রাথমিকভাবে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল হাইকোর্ট। কিন্তু সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রেখে তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে নতুন করে নিয়োগ করতে হবে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পর্ষদ, রাজ্য সরকারের পাশাপাশি শীর্ষ আদালতে যান চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।
সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের দাবি করা হয় যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় কয়েকটি ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে। যা ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছে পর্ষদ। ছাপা বা ডেটার প্রক্রিয়াগত সমস্যা সামনে এসেছিল। মার্কশিটে ২৬৪ জন টেট উত্তীর্ণের ত্রুটি পাওয়া গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে ৩২,০০০ জনের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক নয় বলে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়। সেইসঙ্গে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সওয়াল করেন, নিয়ম মেনে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। আর সেইমতো নিয়োগ করা হয়েছিল বলে দাবি করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল।
যদিও রাজ্যের সওয়ালের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট জানতে চায় যে কেন ৯৬ জনের চাকরি বাতিল করে দেওয়া হল? রাজ্যের তরফে দাবি করা হয় যে ওই ৯৬ জনের চাকরি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেনি পর্ষদ। নেহাতই রাজনৈতিক স্বার্থে সেই বিষয়টিকে বড়সড় দুর্নীতি হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে রাজ্য সরকার।
News/Bengal/WB 32000 Primary Teachers Case: ৩২০০০ শিক্ষকের মধ্যে ৩৬০ ক্ষেত্রে অনিয়ম, সেটাই বড় দুর্নীতি নাকি! সওয়াল রাজ্যের