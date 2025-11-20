Babri Masjid: ৬ ডিসেম্বর বাংলায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বাবরি মসজিদের, TMC'র চিন্তা বাড়িয়ে তৈরি হবে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ?

Babri Masjid: ৬ ডিসেম্বর বাংলায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বাবরি মসজিদের, TMC'র চিন্তা বাড়িয়ে তৈরি হবে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ?
মুর্শিদাবাদে আগামী ৬ ডিসেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে বাবরি মসজিদের। এই নিয়ে হুমায়ুন বলেন, ‘এখানে ইসলাম সমাজের ধর্মগুরুরা থাকবেন। মদিনা থেকে একজন আসবেন। এছাড়াও দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই থেকে আসবেন অনেকে। আব্বাস সিদ্দিকিকেও আমন্ত্রণ জানাব। আমার ধারণা বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে ২ লাখ লোক থাকবেন।’
২০২৬ সালের আগে নিজের নতন দল গড়ার ঘোষণা করেছিলেন। তবে তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে দলের বিরুদ্ধে মাঝেমাঝেই সুর চড়াতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। তিনি, হুমায়ুন কবির। এহেন হুমায়ুন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, মুর্শিদাবাদে আগামী ৬ ডিসেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে বাবরি মসজিদের। উল্লেখ্য, বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ স্থাপন করার বিষয়ে এর আগেও ঘোষণা করেছিলেন তিনি। আর এবার তিনি জানিয়ে দিলেন, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বার্ষিকীতে মুর্শিদাবাদে একই নামের আরও একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হবে।
এদিকে আগামী ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন সংহতি দিবসের ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা উপস্থিত থাকবেন। তবে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবেন না ভরপুরের তৃণমূল বিধায়ক। এক সংবাদ চ্যানেলকে হুমায়ুন বলেন, '৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবসে উপস্থিত থাকতে পারব না। ওই দিন এখানে ইসলাম সমাজের ধর্মগুরুরা থাকবেন। মদিনা থেকে একজন আসবেন। এছাড়াও দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই থেকে আসবেন অনেকে। আব্বাস সিদ্দিকিকেও আমন্ত্রণ জানাব। আমার ধারণা বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে ২ লক্ষ লোক থাকবেন। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, উত্তরবঙ্গ এমনকী বীরভূম থেকেও প্রচুর মানুষ আসবেন।'
এদিকে দলের অনুষ্ঠানে না যাওয়ার বিষয়ে হুমায়ুনের স্পষ্ট যুক্তি, বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই অনুষ্ঠানটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি। তিনি বলেন, '১৯৯২ সালে আমাদের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই দিনটিকে আমরা কালা দিবস হিসেবে পালন করি। ঠিক করেছি,মুর্শিদাবাদেই বাবরি মসজিদ গড়ে তোলা হবে। একটি ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি হবে।' এদিকে ৬ ডিসেম্বর দলের যুব, ছাত্র, সংখ্যালঘু সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে দায়িত্ব দিয়ে বড় জমায়েতের পরিকল্পনা নিয়েছে দল। তবে সেদিনই রাজ্যের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ হুমায়ুনকে দেখা যাবে না দলের মঞ্চে।
News/Bengal/Babri Masjid: ৬ ডিসেম্বর বাংলায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বাবরি মসজিদের, TMC'র চিন্তা বাড়িয়ে তৈরি হবে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ?