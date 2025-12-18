WB Babri Mosque Case in Calcutta HC: মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের

WB Babri Mosque Case in Calcutta HC: মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের
কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে আজ বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, যেখানে মসজিদ হচ্ছে, সেটি সরকারি জমি নয়, ট্রাস্টের জমি। তাই যে আবেদনগুলি হয়েছে সেগুলি বিবেচনা করা যায় না।
গত ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের শিলন্যাস করেছিলেন বিধায়ক হুমায়ুন কবির। এই আবহে মসজিদ নির্মাণ বন্ধের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছিল। তবে উচ্চ আদালত সেই মামলা খারিজ করল। এই আবহে স্বস্তি পেলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে আজ এই মামলার শুনানি হয়। সেখানে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই আবেদন ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এরই সঙ্গে পর্যবেক্ষণে বলা হয়, যেখানে মসজিদ হচ্ছে, সেটি সরকারি জমি নয়, ট্রাস্টের জমি। তাই যে আবেদনগুলি হয়েছে সেগুলি বিবেচনা করা যায় না।
এদিকে বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য এখনও পর্যন্ত ৫ কোটি টাকা অনুদান এসেছে বলে জানান হুমায়ুন কবির। এই নিয়ে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে হুমায়ুন কবির বলেন, 'আগের মডেলের থেকে বেশি লম্বা এবং চওড়া হবে এই বাবরি মসজিদ। যা ছিল তার চেয়ে ৬৫ ফুট লম্বা হবে এই নয়া মসজিদ। ৫ কোটি টাকারও বেশি অনুদান পেয়েছি এখনও। আর যে সামগ্রী এসেছে তার মূল্য হবে দেড় থেকে দুই কোটি টাকা।' এর আগে হুমায়ুন বলেছিলেন, বাবরি মসজিদ তৈরি করতে ৩০০ কোটি টাকা লাগবে।
প্রসঙ্গত, ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই একই তারিখে অযোধ্যার বাবরি মসজিদটি কারসেবকরা ভেঙে ফেলেছিলেন ১৯৯২ সালে। এদিকে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জেরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলা সহ দেশের বহু জায়গা থেকে লোকজন আসে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ধর্মগুরু আসেন। আশেপাশের এলাকা থেকে অনেকেই মাথায় ইট নিয়ে হাজির হয় অনুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের তরফে বাবরি মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তিনি মাথা নোয়াবেন না। প্রয়োজনে শহিদ হয়ে যাবেন। কিন্তু বাবরি মসজিদ তৈরি করেই ছাড়বেন বলে দাবি করেন হুমায়ুন।
